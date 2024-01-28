Skuad Ganda Putra Pelatnas PBSI Ganjil, Rionny Mainaky: Ada Pemain yang Rangkap

JAKARTA - Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Rionny Mainaky, membuka opsi ada pemain rangkap di skuad Pelatnas 2024. Hal itu terjadi karena skuad di ganda putra memiliki jumlah yang ganjil.

Berdasarkan daftar pemain pelatnas PBSI, jumlah ganda putra yang seharusnya genap ada 21 pemain. Dengan rinciannya, 11 pemain di skuad utama dan 10 di pratama.

Terkait hal ini, Rionny akan membuka opsi untuk ada pemain yang rangkap untuk menggenapkan jumlah ganda putra. Itu berarti akan ada satu pemain di ganda putra yang mendapat partner dari sektor lain.

Namun, Rionny masih mencoba mematangkan rencana tersebut. Pasalnya jika mengikuti aturan internal, satu pemain seharusnya tidak boleh bermain rangkap.

"Ada kemungkinan diambil (dari sektor lain). Ada rencana ambil meskipun kemarin ada aturan jangan sampai main dua rangkap. Tapi setengah mati itu carinya. Kita lihat saja nanti," kata Rionny kepada awak media di Istora Senayan.

"Ada (pemain yang diajukan untuk bermain rangkap) tapi tidak banyak, masih kami lihat dan masih dalam pembicaraan di dalam saja," lanjutnya.