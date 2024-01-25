Breaking News: PBSI Umumkan Daftar Pemain Pelatnas 2024, Shesar Hiren Rhustavito Dicoret!

JAKARTA – PBSI mengumumkan daftar pemain Pelatnas untuk 2024. Terdapat 85 pemain yang akan berada di pemusatan latihan Tim Nasional Bulu Tangkis Indonesia tersebut.

Setiap tahunnya, PBSI melakukan promosi dan degradasi untuk para atlet yang ada di Pelatnas Cipayung. Mereka yang dianggap kurang berprestasi bakal didepak dan para pemain yang punya potensi bisa dipromosikan ke dalam Pelatnas.

Setelah melalui hasil penilaian dan evaluasi sepanjang tahun 2023 baik turnamen internasional maupun nasional serta Seleksi Nasional PBSI yang berlangsung pada 15-17 Januari, PBSI akhirnya mengumumkan promosi dan degradasi tahun ini. Mereka telah menetapkan pemanggilan kepada atlet-atlet yang bakal bergabung dengan Pelatnas PBSI di tahun 2024.

Keputusan ini melalui Surat Keputusan Nomor SKEP/001/1.3/I/2024 pada tanggal 22 Januari 2024 tentang Promosi, Degradasi dan Kategori Atlet Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Tahun 2024

Secara keseluruhan ada 13 pemain yang degradasi dari Pelatnas PBSI tahun ini. Salah satu nama yang cukup menterang dan hilang dari daftar skuad Pelatnas PBSI di tahun 2024 adalah pemain tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito.

Selain itu juga ada pasangan ganda campuran, Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela. Begitu juga dengan pemain ganda campuran, Winny Oktavina Kandow, yang biasa berpasangan dengan Amry Syahnawi.

Sementara itu, nama-nama baru yang masuk ke Pelatnas PBSI berjumlah delapan atlet. Mereka adalah Bismo Raya Oktora (PB Jaya Raya), Ni Kadek (PB Jaya Raya), Muhammad Al Farizi (PB Djarum), Adrian Pratama (PB Jaya Raya), Jonathan Farrell Gosal (PB Jaya Raya), Isyana Syahira Meida (PB Djarum), Rinjani Kwinnara Nastine (PB Djarum), Bimo Prasetyo (PB Power Rajawali) dan Ziya Syafira Zulfa Putri Abdillah (PB 67).

Berikut Susunan Pemain Pelatnas PBSI 2024:

A. Sektor Tunggal Putra

Utama

1. Anthony Sinisuka Ginting - PB SGS - Jawa Barat

2. Jonatan Christie - PB Tangkas - DKI Jakarta

3. Chico Aura Dwi Wardoyo - PB Mansion Exist - DKI Jakarta

4. Christian Adinata - PB Tangkas - DKI Jakarta

5. Alwi Farhan - PB Mansion Exist - DKI Jakarta

6. Yohanes Saut Marcellyno - PB Jaya Raya - DKI Jakarta

7. Muhammad Reza Al Fajri - PB Mansion Exist - DKI Jakarta

8. Jason Christ Alexander - PB Djarum - Jawa Tengah

Pratama

1. Prahdiska Bagas Shujiwo - PB Candra Wijaya - Banten

2. Bismo Raya Oktora - PB Jaya Raya - DKI Jakarta

Percobaan 3 Kejuaraan

1. Alvi Wijaya Chairullah - PB Mutiara - Jawa Barat

2. Iqbal Diaz Syahputra - PB Mansion Exist - DKI Jakarta

3. Bodhi Ratana Teja Gotama - PB Mansion Exist - DKI Jakarta