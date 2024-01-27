Advertisement
NETTING

Semifinal Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting Waspada Hadapi Brian Yang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |11:37 WIB
Semifinal Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting Waspada Hadapi Brian Yang
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
JAKARTA – Tungga putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, waspada dalam menghadapi Brian Yang asal Kanada di semifinal Indonesia Masters 2024. Dia ogah memandang remeh lawan.

Ya, Ginting berhasil melaju ke semifinal usai kalahkan Loh Kean Yew asal Singapura di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024 malam WIB. Pemain nomor empat dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-19.

Anthony Sinisuka Ginting

Usai laga, Ginting bersyukur karena bisa memenangi laga tersebut tanpa mengalami cedera. Pemain kelahiran Cimahi ini mengakui kalau laga melawan Loh Kean Yew berjalan sangat menghibur. Pasalnya, mereka saling adu strategi untuk meraih kemenangan.

“Pertama-tama mengucap syukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, bisa menyelesaikan match juga tanpa cedera, pertandingan memang cukup ketat dan menarik menurut saya,” kata Ginting kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat 26 Januari 2024.

“Karena kita berdua hari ini menampilkan permainan yang terbaik, kita berdua tak mudah untuk dapetin satu poin. Jadi memang dari perolehan tadi sempat kejar-kejaran, leading juga sempat ketinggalan juga, pastinya kita juga ada adu strategi di lapangan,” sambungnya.

Menyoal laga melawan Brian Yang, Ginting tidak ingin terlena. Kendati diunggulkan, pemain berusia 27 tahun tersebut menjelaskan kalau saat ini setiap pemain memiliki peluang yang sama.

“Pastinya, salah satu match yang harus diwaspadai. Melihat Brian di turnamen ini juga bermain cukup baik, bahkan sangat baik dia mengalahkan beberapa unggulan juga,” ujar Ginting.

