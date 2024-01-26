Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal Indonesia Masters 2024: 4 Melaju, 4 Gugur

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |22:00 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal Indonesia Masters 2024: 4 Melaju, 4 Gugur
Gregoria Mariska Tunjung menjadi salah satu wakil Indonesia yang gugur di perempatfinal Indonesia Masters 2024 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

BERIKUT hasil lengkap wakil Indonesia di perempatfinal Indonesia Masters 2024, Jumat (26/1/2024) malam WIB. Sebanyak empat dari delapan wakil berhasil melaju ke semifinal Indonesia Masters 2024 Super 500, sementara sisanya gugur.

Wakil pertama yang kandas adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Ganda campuran itu dilibas Jesper Toft/Clara Graversen dua gim langsung 15-21 dan 16-21 di Istora Senayan, Jakarta.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Lalu, Gregoria Mariska Tunjung juga gagal melaju ke semifinal. Tunggal putri Indonesia itu bertekuk lutut dua gim langsung 20-22 dan 11-21 dari Nozomi Okuhara.

Di ganda putra, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dikandaskan rekan senegara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Ganda putra nomor satu Indonesia itu menang 21-13 dan 21-12!

Pada semifinal, Fajar/Rian akan kembali menghadapi rekan senegara yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. The Babies melewati hadangan wakil Denmark Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard dua gim langsung 21-14 dan 21-12.

Sementara itu, ganda putri Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto sukses melenggang ke empat besar. Mereka mengalahkan pasangan Belanda Debora Jille/Cheryl Seinen 21-10 dan 21-16.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement