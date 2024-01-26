Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal Indonesia Masters 2024: 4 Melaju, 4 Gugur

Gregoria Mariska Tunjung menjadi salah satu wakil Indonesia yang gugur di perempatfinal Indonesia Masters 2024 (Foto: Twitter/@INABadminton)

BERIKUT hasil lengkap wakil Indonesia di perempatfinal Indonesia Masters 2024, Jumat (26/1/2024) malam WIB. Sebanyak empat dari delapan wakil berhasil melaju ke semifinal Indonesia Masters 2024 Super 500, sementara sisanya gugur.

Wakil pertama yang kandas adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Ganda campuran itu dilibas Jesper Toft/Clara Graversen dua gim langsung 15-21 dan 16-21 di Istora Senayan, Jakarta.

Lalu, Gregoria Mariska Tunjung juga gagal melaju ke semifinal. Tunggal putri Indonesia itu bertekuk lutut dua gim langsung 20-22 dan 11-21 dari Nozomi Okuhara.

Di ganda putra, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dikandaskan rekan senegara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Ganda putra nomor satu Indonesia itu menang 21-13 dan 21-12!

Pada semifinal, Fajar/Rian akan kembali menghadapi rekan senegara yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. The Babies melewati hadangan wakil Denmark Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard dua gim langsung 21-14 dan 21-12.

Sementara itu, ganda putri Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto sukses melenggang ke empat besar. Mereka mengalahkan pasangan Belanda Debora Jille/Cheryl Seinen 21-10 dan 21-16.