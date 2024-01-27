Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Gronya Somerville, Pesona Pebulu Tangkis Supercantik Ini Pernah Raih 2 Gelar Juara Usai Ganti Pasangan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |03:38 WIB
Kisah Gronya Somerville, Pesona Pebulu Tangkis Supercantik Ini Pernah Raih 2 Gelar Juara Usai Ganti Pasangan
Gronya Somerville tetap bisa menjadi juara meski ganti pasangan (Foto: Instagram/@gronyasomerville)
A
A
A

KISAH Gronya Somerville, pesona pebulu tangkis supercantik ini pernah raih dua gelar juar usai ganti pasangan, menarik untuk diulas. Perempuan berkebangsaan Australia itu memang menarik minat banyak pencinta bulu tangkis.

Pecinta bulu tangkis tentu tidak asing dengan nama Gronya Somerville. Pebulu tangkis yang memiliki paras super cantik ini merupakan atlet spesialis ganda berkebangsaaan Australia yang juga merupakan keturunan bangsawan China dari Dinasti Qing.

Gronya Somerville

Namanya mungkin tidak setenar pebulutangkis dari China, Korea, Jepang, atau bahkan Indonesia. Namun dalam hal prestasi, Somerville terbilang lumayan oke terutama untuk di level Oseania.

Sepanjang kariernya, Somerville memiliki beberapa pasangan baik di ganda putri mau pun di ganda campuran. Salah satunya, ia pernah berpasangan dengan pemain asal Indonesia bernama Setyana Mapasa.

Pasangan ini tercatat pernah menjuarai Kejuaraan Oseania, Canada Open 2016 dan 2019, Dutch Open 2016, dan beberapa gelar di BWF International Series yang lainnya. Tak ayal, pasangan Gronya/Mapasa pernah merangsek ke peringkat 18 ranking BWF.

Bersamaan dengan saat berpasangan bersama Setyana Mapasa, ia juga bermain di nomor ganda campuran bersama Simon Leung. Bersama pria berkacamata itu, Gronya juga sukses mendulang banyak prestasi.

Simon/Gronya pernah meraih medali emas di ajang Kejuaraan Oseania 2019 dan menembus partai final turnamen YONEX Waikato International 2019. Namun, pada 2021, ia harus kehilangan Setyana yang memutuskan pensiun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
