HOME SPORTS NETTING

Kerap Jadi Komentator, Andalan Australia Gronya Somerville Bakal Banting Stir dari Pemain Bulu Tangkis?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |18:01 WIB
Kerap Jadi Komentator, Andalan Australia Gronya Somerville Bakal Banting Stir dari Pemain Bulu Tangkis?
Gronya Somerville bersama partner-nya, Kenneth di Indonesia Masters 2024. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Spesialis pebulutangkis ganda Australia, Gronya Someville, mengakui senang bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi komentator di sejumlah pertandingan badminton. Meski begitu, Gronya menegaskan belum ada keinginan untuk menjadi banting stir secara sepenuhnya menjadi komentator karena ia pun masih menikmati bermain sebagai pemain.

Hanya saja, menurut Gronya sebagai seorang pemain dan juga komentator dia menghadirkan sudut pandang yang berbeda untuk para penontonnya di rumah. Sehingga ia juga sangat menikmati perannya sebagai komentator bulu tangkis.

Cerita soal komentator itu diceritaka Gronya usai tampil di babak 32 besar Indonesia Masters 2024 bersama duetnya, Kenneth Zhe Hooi Choo, pada Rabu (24/1/2024) di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sayangnya, mereka tumbang dari pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito, dengan skor 13-21 dan 13-21.

Ini menjadi kali pertama bagi Gronya mentas di Istora Senayan setelah terakhir kali bermain di arena legendaris itu pada Indonesia Masters 2020 silam. Kendati kalah, dia mengaku sangat antusias melihat atmosfir luar biasa yang dihadirkan para penonton.

Gronya Somerville saat wawancarai Anthony Ginting

“Tentu sangat senang bisa kembali bermain di sini. Penontonnya luar biasa, sangat menyerangkan melihat antusiasme yang tinggi untuk olahraga bulutangkis di sini, jadi saya sangat antusias,” kata Gronya selepas laga, kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (24/1/2024).

Sementara bagi Kenneth, laga ini menjadi debutnya tampil di Indonesia Masters dan juga Istora Senayan. Dia pun sangat takjub dengan keriuhan yang dibuat oleh penonton di dalam arena pertandingan.

“Penontonnya sangat menakjubkan. Mereka sangat berisik sampai kami tidak bisa mendengar apa-apa. Atmosfernya juga luar biasa, jadi sangat sangat menyenangkan memiliki kesempatan bisa tampil di Istora,” ujar Kenneth.

