HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Melaju ke Perempatfinal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:44 WIB
Hasil Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Melaju ke Perempatfinal!
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melenggang ke perempatfinal Indonesia Masters 2024 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

JAKARTA - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses melaju ke perempatfinal Indonesia Masters 2024 Super 500. Ganda putra Indonesia itu menang dua gim langsung 21-16 dan 21-17 atas Xie Hao Nan/Zeng Wei Han di babak 16 besar.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2024) malam WIB, The Babies memulai pertandingan dengan buruk. Mereka kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan sehingga tertinggal di angka 2-4 dan 4-6.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Namun, perlahan-lahan pasangan ranking sembilan dunia itu bisa bangkit dan keluar dari tekanan lawan. Mereka pun bisa menyamakan kedudukan menjadi 7-7 dan kemudian berbalik unggul 11-10 di interval gim pertama.

Usai rehat, Leo/Daniel tampil sangat mendominasi dengan permainan cepat dan menyerang yang mereka terapkan. Hasilnya, mereka mampu menjauh dengan keunggulan 17-12.

Tak menyerah begitu saja, Xie/Zeng berusaha keras mengejar hingga bisa mendekat di angka 15-17. Namun, pasangan Tim Merah-Putih berhasil mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Leo/Daniel mampu selalu memimpin di angka 4-2 dan 7-4. Akan tetapi, Xie/Zeng gantian selalu mampu bisa menyamakan skor menjadi 4-4 dan 7-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
