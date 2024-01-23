Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2024: Pulangkan Wakil Jerman, Leo Rolly/Daniel Marthin Tembus 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |17:04 WIB
Hasil Indonesia Masters 2024: Pulangkan Wakil Jerman, Leo Rolly/Daniel Marthin Tembus 16 Besar
Ganda Putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, memastikan diri lolos ke 16 besar Indonesia Masters 2024. Kepastian itu diraih usai Leo/Daniel memulangkan wakil Jerman Mark Lamsfuss/Marvin Seidel dalam babak 32 besar yang berlangsung pada Selasa (23/1/2024) sore WIB.

Leo/Daniel berjuang selama 46 menit untuk bisa mengalahkan Lamsfuss/Seidel. Pada akhirnya mereka menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, kedua pasangan bermain cukup sengit. Leo/Daniel dan Lamsfuss/Seidel saling kejar-kejaran angka sehingga sempat imbang 5-5.

Leo/Daniel berhasil keluar dari tekanan setelah sempat tertinggal 5-6 dari Lamsfuss/Seidel. Pasangan nomor 11 dunia itu mampu membalikan keunggulan menjadi 9-7.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Pada akhirnya, Leo/Daniel unggul lebih dulu atas Lamsfuss/Seidel di interval gim pertama dengan skor 11-7. Ganda putra tuan rumah itu semakin nyaman dalam melancarkan serangannya ke pertahanan pasangan Jerman.

Leo/Daniel memperlebar keunggulannya cukup jauh dengan skor 16-10. Tak ingin kehilangan momentum, mereka pun langsung menutup gim pertama dengan kemenangan 21-16 atas Lamsfuss/Seidel.

