Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Laga BWF Indonesia Masters Hari Kedua Berlangsung Ketat, Tuan Rumah Panen Tiket 16 Besar

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |12:23 WIB
Laga BWF Indonesia Masters Hari Kedua Berlangsung Ketat, Tuan Rumah Panen Tiket 16 Besar
Gregoria Mariska akan menghadapi Ester Nurumi di 16 Besar Indonesia Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Laga perdana Gregoria Mariska Tunjung di BWF Indonesia Masters 2024 membawa keuntungan. Gregoria mengalahkan wakil Jerman, Yvonne Li dengan laga ketat dua gim pada Rabu (24/1/2024) di Istora Senayan, Jakarta.

Gregoria bermain cepat mengungguli Yvonne di gim pertama dengan skor 11-9. Jika dilihat Gregoria memiliki banyak error selama bermain. Meski begitu, ia tetap unggul dan memangkas kesempatan Yvonne untuk melampauinya.

Sementara Itu, tunggal putri lainnya Putri Kusuma Wardani tampil percaya diri menaklukkan wakil Malaysia, Karupathevan Letshanaa. Putri menang dua gim langsung atas Letshanaa dengan skor akhir 21-17, 21-12.

Letshanaa cukup kesulitan menyeimbangkan permainan Putri yang memang bertekad kembangkan performanya usai tak dapat langkah di BWF Malaysia Open 2024 kemarin. Persiapan yang dilakukan Putri berbuah manis dan ingin terus konsisten sampai ke babak selanjutnya.

Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati kalahkan rekan senegara Adnan Maulana/Nita Violina Marwah. Rehan/Lisa hanya butuh waktu 28 menit untuk mengalahkan Adnan/Nita.

Performa Adnan/Nita dinilai sangat jauh dari perkiraan, tertinggal sangat jauh dari Rehan/Lisa dengan dua gim. Rehan/Lisa mendominasi permainan seperti menambahkan kesusahan Adnan/Lita untuk bertahan dan berakhir dengan 21-9, 21-10.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement