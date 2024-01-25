Laga BWF Indonesia Masters Hari Kedua Berlangsung Ketat, Tuan Rumah Panen Tiket 16 Besar

Gregoria Mariska akan menghadapi Ester Nurumi di 16 Besar Indonesia Masters 2024 (Foto: PBSI)

JAKARTA - Laga perdana Gregoria Mariska Tunjung di BWF Indonesia Masters 2024 membawa keuntungan. Gregoria mengalahkan wakil Jerman, Yvonne Li dengan laga ketat dua gim pada Rabu (24/1/2024) di Istora Senayan, Jakarta.

Gregoria bermain cepat mengungguli Yvonne di gim pertama dengan skor 11-9. Jika dilihat Gregoria memiliki banyak error selama bermain. Meski begitu, ia tetap unggul dan memangkas kesempatan Yvonne untuk melampauinya.

Sementara Itu, tunggal putri lainnya Putri Kusuma Wardani tampil percaya diri menaklukkan wakil Malaysia, Karupathevan Letshanaa. Putri menang dua gim langsung atas Letshanaa dengan skor akhir 21-17, 21-12.

Letshanaa cukup kesulitan menyeimbangkan permainan Putri yang memang bertekad kembangkan performanya usai tak dapat langkah di BWF Malaysia Open 2024 kemarin. Persiapan yang dilakukan Putri berbuah manis dan ingin terus konsisten sampai ke babak selanjutnya.

Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati kalahkan rekan senegara Adnan Maulana/Nita Violina Marwah. Rehan/Lisa hanya butuh waktu 28 menit untuk mengalahkan Adnan/Nita.

Performa Adnan/Nita dinilai sangat jauh dari perkiraan, tertinggal sangat jauh dari Rehan/Lisa dengan dua gim. Rehan/Lisa mendominasi permainan seperti menambahkan kesusahan Adnan/Lita untuk bertahan dan berakhir dengan 21-9, 21-10.