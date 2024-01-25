Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ingin Buktikan Indonesia Masih Kuat, Fajar Alfian/Rian Ardianto Bakal Tampil Total di Indonesia Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |00:00 WIB
Ingin Buktikan Indonesia Masih Kuat, Fajar Alfian/Rian Ardianto Bakal Tampil Total di Indonesia Masters 2024
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memiliki target memenangkan Indonesia Masters 2024. Sebab selain memang karena ingin juara di negeri sendiri, Fajar/Rian juga mau membuktikan bahwa Indonesia masih kuat di dunia bulu tangkis.

Tekad Fajar/Rian itu memang bukan tanpa alasan. Sebab dalam beberapa turnamen terakhir, tak ada wakil Tanah Air yang mampu memenangkan turnamen, bahkan untuk mencapai semifinal.

Kini, Fajar/Rian tampil di kandang sendiri, tentu ekspektasi publik jelas tinggi kepada para pemain Tim Merah-Putih yang mentas di turnamen Super 500 itu. Terlebih, pada dua turnamen sebelumnya di Malaysia Open dan India Open 2024, tidak ada satu pun wakil Indonesia yang menembus babak semifinal.

Sebagai ganda putra nomor satu Indonesia, Fajar/Rian pun bertekad untuk bangkit dan memutus rentetan hasil buruk dalam dua turnamen sebelumnya. Mereka ingin membuktikan bahwa Skuad Garuda masih merupakan tim yang kuat di dunia bulutangkis internasional.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

“Kalau bicara tekanan semua pemain pasti ada tapi kami sendiri lebih ingin menampilkan yang terbaik apa lagi di dua turnamen sebelumnya Indonesia tidak ada yg masuk semifinal. Semoga di sini kami bisa bermain maksimal dan bisa membuktikan bahwa indonesia masih kuat di bulutangkis,” kata Fajar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Kamis (25/1/2024).

Sejauh ini perjalanan Fajri -sebutan Fajar/Rian- di Indonesia Masters 2024 berjalan dengan apik. Mereka sukses menyabet kemenangan di babak 32 besar yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Selasa 23 Januari 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement