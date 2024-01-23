Hasil Indonesia Masters 2024: Pulangkan Wakil China, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos ke 16 Besar!

HASIL Indonesia Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil menyegel tiket 16 besar.

Kepastian itu didapat Bagas/Fikri usai mengalahkan duet China, Chen Bo Yang/Liu Yi, di babak 32 besar Indonesia Masters 2024. Bermain di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1/2024) malam WIB, Bagas/Fikri menang usai bertarung rubber game berdurasi 64 menit dengan skor 21-16, 16-21 dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Bakri -sebutan Bagas/Fikri- langsung tampil menyerang sejak awal pertandingan. Mereka pun mampu mendominasi untuk memimpin di angka 5-1.

Selepas itu, pasangan ranking sembilan dunia tersebut terus menjaga keunggulan hingga menginjak skor 9-5. Namun, mereka malah melakukan banyak kesalahan sendiri hingga lawan menyamakan skor menjadi 10-10, meski kemudian mereka kembali unggul 11-10 di interval gim pertama.

Usai rehat, pasangan Tim Merah-Putih terus mendominasi lewat smash-smash keras yang dilancarkan oleh Bagas. Alhasil, mereka bisa memperlebar keunggulan menjadi 16-13.

Permainan cepat dan menyerang yang dilakukan Bagas/Fikri terus membuat lawan kewalahan. Selain itu, mereka juga sangat apik dalam bertahan di poin-poin kritis. Alhasil, mereka sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-16.

Pada awal gim kedua, Bagas/Fikri melepaskan bola tanggung berturut-turut yang dengan mudah disambar Chen/Liu sehingga langsung tertinggal 0-3. Namun, mereka dengan cepat bisa menekan lagi dan menyamakan kedudukan menjadi 5-5.

Sayangnya, Bakri terbawa permainan lawan lagi sehingga berada dalam posisi tertekan. Alhasil, mereka ketinggalan di angka 5-8 dan 8-11 di interval gim kedua.

Usai rehat, pelan tapi pasti Juara All England 2022 itu bisa melawan lagi dan berbalik unggul 13-12. Namun, sang lawan juga menunjukkan permainan yang apik sehingga skor kembali imbang di angka 15-15.