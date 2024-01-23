Chico Aura Dwi Wardoyo Pasang Target Tinggi di Indonesia Masters 2024, Siap Tembus Final Lagi!

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, memasang target tinggi di Indonesia Masters 2024. Dia bertekad untuk kembali masuk ke final lagi seperti yang dicapainya pada edisi tahun lalu.

Untuk diketahui, Indonesia Masters 2024 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 23-28 Januari 2024. Sebanyak 20 wakil Tim Merah-Putih akan berlaga di turnamen Super 500 itu.

Salah satunya adalah Chico. Ini akan menjadi turnamen pertamanya tahun ini karena sebelumnya dia mundur dari Malaysia Open dan India Open 2024 karena menderita cedera pinggang.

Namun, pemain kelahiran Jayapura itu kini mengaku sudah pulih dari cederanya. Dia pun siap mentas di Indonesia Masters 2024.

“Persiapan sudah cukup baik walaupun kemarin ada masalah di pinggang tapi sekarang sudah fit dan siap hadapi Indonesia Masters 2024,” kata Chico dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta, Senin 22 Januari 2024.