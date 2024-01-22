Kisah Petenis Alexander Zverev Didenda Rp7,7 Miliar karena Tuduhan Kekerasan kepada Mantan Pacarnya

KISAH petenis Jerman, Alexander Zverev, didenda Rp7,7 miliar karena tuduhan kekerasan kepada mantan pacarnya akan diulas dalam artikel ini. Dia harus membayar denda oleh Pengadilan Berlin.

Zverev disebut telah melakukan kekerasan fisik kepada mantan pacarnya, yang juga ibu dari anaknya. Dia adalah seorang model asal Jerman, Brenda Patea.

Namun, menurut laporan The Guardian yang dilansir dari Daily Mail pada Rabu 1 November 2023, Zverev didenda sekira hampir 400 ribu poundsterling (sekira Rp7,7 miliar) oleh Pengadilan Distrik Tiergarten di Berlin, Jerman. Akan tetapi, pihak pengadilan bakal mendengarkan pendapatnya dan penggugatnya lebih dulu sebelum sidang pendahuluan dilakukan.

Laporan tersebut menambahkan bahwa persidangan publik kemungkinan akan dijadwalkan setelah petenis rangking tujuh dunia itu menentang perintah hukuman denda tersebut. Mantan pacarnya pun telah bergabung dengan jaksa penuntut umum sebagai salah satu penggugat.

Ya, Zverev lewat pengacaranya telah menolak tuduhan melakukan kekerasan terhadap mantan pacarnya tersebut ketika mereka bertengkar pada 2020 silam. Perwakilan Zverev, Schertz Bergmann, pun membenarkan bahwa mantan petenis rangking dua dunia itu telah mengajukan keberatan dan menyebut hukuman itu sebagai sebuah skandal.

“Prosedurnya memalukan, tidak ada keraguan mengenai prosedur yang adil dan konstitusional. Tuan Zverev akan mengambil tindakan terhadap hal ini dengan menggunakan segala cara yang mungkin,” kata Bergmann.