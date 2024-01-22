Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Petenis Alexander Zverev Didenda Rp7,7 Miliar karena Tuduhan Kekerasan kepada Mantan Pacarnya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |03:31 WIB
Kisah Petenis Alexander Zverev Didenda Rp7,7 Miliar karena Tuduhan Kekerasan kepada Mantan Pacarnya
Alexander Zverev kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH petenis Jerman, Alexander Zverev, didenda Rp7,7 miliar karena tuduhan kekerasan kepada mantan pacarnya akan diulas dalam artikel ini. Dia harus membayar denda oleh Pengadilan Berlin.

Zverev disebut telah melakukan kekerasan fisik kepada mantan pacarnya, yang juga ibu dari anaknya. Dia adalah seorang model asal Jerman, Brenda Patea.

Alexander Zverev

Namun, menurut laporan The Guardian yang dilansir dari Daily Mail pada Rabu 1 November 2023, Zverev didenda sekira hampir 400 ribu poundsterling (sekira Rp7,7 miliar) oleh Pengadilan Distrik Tiergarten di Berlin, Jerman. Akan tetapi, pihak pengadilan bakal mendengarkan pendapatnya dan penggugatnya lebih dulu sebelum sidang pendahuluan dilakukan.

Laporan tersebut menambahkan bahwa persidangan publik kemungkinan akan dijadwalkan setelah petenis rangking tujuh dunia itu menentang perintah hukuman denda tersebut. Mantan pacarnya pun telah bergabung dengan jaksa penuntut umum sebagai salah satu penggugat.

Ya, Zverev lewat pengacaranya telah menolak tuduhan melakukan kekerasan terhadap mantan pacarnya tersebut ketika mereka bertengkar pada 2020 silam. Perwakilan Zverev, Schertz Bergmann, pun membenarkan bahwa mantan petenis rangking dua dunia itu telah mengajukan keberatan dan menyebut hukuman itu sebagai sebuah skandal.

“Prosedurnya memalukan, tidak ada keraguan mengenai prosedur yang adil dan konstitusional. Tuan Zverev akan mengambil tindakan terhadap hal ini dengan menggunakan segala cara yang mungkin,” kata Bergmann.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180911/janice_tjen-klAn_large.jpg
Hasil Final Chennai Open 2025: Petenis Indonesia Janice Tjen Sabet Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179636/saksikan_paris_masters_2025_di_vision_plus-58q7_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming ATP 1000: Paris Masters 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/40/3176506/3_turnamen_tenis_bisa_disaksikan_di_vision_plus-NUQY_large.jpg
Link Live Streaming ATP 250 Almaty, European, dan Nordic Open 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175589/shanghai_masters_2025-1j0T_large.jpg
Link Live Streaming ATP 1000: Shanghai Masters 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175174/janice_tjen-Zgvl_large.jpg
Makin Melejit, Petenis Indonesia Janice Tjen Tembus 100 Besar Ranking WTA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3174988/aldila_sutjiadi_dan_janice_tjen-xL6V_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Diterima Petenis Supercantik Aldila Sutjiadji/Janice Tjen Usai Juara WTA 125 Suzhou
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement