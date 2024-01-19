Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Lolos 16 Besar Australia Open 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |19:25 WIB
Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Lolos 16 Besar Australia Open 2024
Aldila Sutjiadi melenggang ke babak 16 besar Australia Open 2024 nomor ganda campuran (Foto: Instagram/@asiantennisfederation)
A
A
A

MELBOURNE - Petenis putri asal Indonesia, Aldila Sutjiadi, sukses menembus babak 16 besar Australia Open 2024. Bermain di nomor ganda campuran, berpasangan dengan Michael Venus (Selandia Baru), ia berhasil mengalahkan ganda Amerika Serikat-Selandia Baru, Jackson Withrow/Erin Routliffe.

Kemenangan itu diraih Aldila/Venus di Court 6 Melbourne Park, Melbourne, Australia pada Jumat (19/1/2024) sore WIB. Aldila/Venus menang dalam pertarungan tiga gim 2-6, 7(7)-6(5), dan 10-8.

Aldila Sutjiadi beraksi di Asian Games 2023 (Foto: Instagram/@asiantennisfederation)

Aldila/Venus mengawali pertandingan kurang baik pada set pertama. Ganda campuran Selandia Baru-Indonesia itu langsung tertinggal banyak poin karena kesulitan menahan gempuran serangan Withrow/Routliffe.

Beberapa pukulan Ace Withrow/Routliffe berhasil memborong poin pada set pertama. Aldila/Venus yang sudah tertinggal cukup jauh harus bermain sabar untuk mencetak poin balasan dan mengejar ketertinggalan.

Sayangnya, Withrow/Routliffe yang sudah terlampau unggul akhirnya mampu mengunci kemenangan pada set pertama dengan skor 6-2. Memasuki set kedua, Aldila/Venus bermain agresif sejak awal pertandingan.

Mereka tidak ragu untuk melancarkan serangan masif dan memanfaatkan servis pertama untuk mendulang poin. Withrow/Routliffe nampak kewalahan menerima serangan beruntun dari duet Selandia Baru-Indonesia itu.

Halaman:
1 2
