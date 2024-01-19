BWF India Open 2024: Anthony Ginting dan Fajar/Rian Pastikan Tembus Perempatfinal, Saksikan Perjuangannya di Vision+!

BWF India Open 2024 memasuki babak perempatfinal setelah perebutan posisi dari beberapa atlet di babak 16 besar. Dua wakil Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, berhasil menembus perempatfinal BWF India Open 2024. Laga di babak itu akan digelar pada Jumat (19/1/2024).

Unggulan Indonesia di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, sukses mengandaskan wakil Jepang, Kenta Nishimoto, dengan dua gim langsung pada Kamis 18 Januari 2024. Ginting jadi yang pertama membawa nama Indonesia ke perempatfinal India Open 2024 usai tiga wakil Indonesia takluk oleh lawan.

Di awal laga Ginting vs Kenta, duel cukup ketat tersaji. Ginting bermain perlahan, tapi memutar otak untuk membangkitkan keunggulan hingga 13-7. Gim pertama ditutup dengan Kenta yang tertinggal sangat jauh dari Ginting dengan 21-8.

Kenta tampak berusaha mengejar Ginting di gim kedua. Ginting bermain dengan performa yang stabil dan saling menyamakan kedudukan dengan Kenta hingga 13-13. Upaya Ginting menjauh dari Kenta tampak sangat bagus dan mendapat poin tiga kali berturut-turut.

Ginting tetap tenang hingga mengakhiri permainan dengan 21-17. Dengan ini, Ginting telah memastikan namanya ke perempatfinal lebih dulu. Pada perempatfinal, Ginting akan melawan wakil Hong Kong, Lee Cheuk.

Sementara itu, pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menyusul Ginting ke perempatfinal usai taklukkan utusan Denmark, Rasmus Kjaer/Frederick Sogaard. Laga berlangsung alot dengan tiga gim dalam waktu 57 menit.

Fajar/Rian tampak bermain serasi dengan Rasmus/Frederick, sama-sama mengejar poin sampai beberapa kali seri. Meski sempat lengah, Fajar/Rian bisa terus membalikkan keadaan dan menjauhi skor lawan hingga unggul 21-15 di gim pertama.

Gim kedua cukup membuat Fajar/Rian kewalahan karena sempat tertinggal dari lawan. Tekanan dari Rasmus/Frederick membuat Fajar/Rian tak cukup waktu untuk mengejar angka dan berakhir dengan 13-21.