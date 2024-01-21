Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Kepincut Perempuan Cantik Beda Usia 26 Tahun

KISAH cinta legenda bulu tangkis Indonesia, Ricky Subagja, menarik dikulik. Sebab, Ricky Subagja diketahui kepincut perempuan cantik yang berbeda usia hingga 26 tahun.

Ricky Subagja diketahui jadi salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dia sendiri merupakan pemain spesialis sektor ganda.

Beragam prestasi ciamik berhasil diukir Ricky Subagja di sepanjang kariernya. Salah satunya diukir pebulu tangkis kelahiran Bandung, 27 Januari 1971 itu kala berduet dengan Rexy Mainaky.

BACA JUGA: Kisah Pebulutangkis Alwi Farhan yang Gabung Skuad Utama Pelatnas PBSI di Usia 17 Tahun

Duet Ricky Subagja/Rexy Mainaky diketahui berhasil menyabet medali emas Olimpiade pada 1996. Selain itu, mereka juga bisa meraih medali emas Asian Games (1994 dan 1998), menjadi juara dunia (1995), dan masih banyak lagi lainnya.