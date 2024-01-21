Kisah Pebulutangkis Alwi Farhan yang Gabung Skuad Utama Pelatnas PBSI di Usia 17 Tahun

KISAH pebulutangkis Alwi Farhan yang bergabung skuad utama Pelatnas PBSI di usia 17 tahun akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, tunggal putra asal Surakarta itu bisa dikatakan wonderkid yang dimiliki Indonesia.

Nama Alwi Farhan jelas semakin melejit usai menajdi juara dunia junior 2023. Sebelumnya, Alwi pun sudah dilirik pelatih tunggal putra utama PBSI, yakni Irwansyah.

Pada awal 2023, Irwansyah menarik Alwi yang kala itu masih berusia 17 tahun untuk bergabung dengan skuad utama tunggal putra PBSI. Melalui Surat Keputusan (SK) PBSI, pemain kelahiran 12 Mei 2005 itu masuk dalam skuad asuhan Irwansyah yang berisi nama besar seperti Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Keputusan Irwansyah tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Tetapi, pelatih yang akrab disapa bang Aboy itu tidak ragu dengan pilihannya dan Alwi pun menyanggupi tuntutan yang diberikan sebagai pemain skuad utama.

"Bang Aboy bilang banyak orang yang bertanya (kenapa saya bisa masuk ke skuad utama). Cuma bang Aboy enggak akan tarik saya kalau enggak yakin,” ucap Alwi kepada MNC Portal Indonesia.

“Ya dari bang Aboy juga bertanggung jawab dan saya juga bertanggung jawab. Saya berusaha mengejar ketertinggalan senior-senior saya. Makanya orang boleh berasumsi kayak gimana pun tapi saya dan pelatih yang paling tahu gimana saya berjuang di lapangan," lanjutnya.

"Mungkin bisa dibilang prestasi saya lebih baik daripada tunggal putra pratama saat itu. Ya dari situ mungkin bang Aboy juga ingin ada prospek untuk ke depannya, maksudnya ingin ada yang lebih muda (di skuad utama), makanya saya ditarik sama bang Aboy," imbuh Alwi.

Meski masih minim pengalaman, nyatanya pemain asal Solo itu tidak gentar menjalani latihan bersama pemain sekaliber Jonatan dan Ginting. Sebagai pemain yang sudah dididik dalam dunia olahraga sejak kecil, Alwi sangat siap menerima program latihan yang begitu berat.