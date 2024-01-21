Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil IBL 2024: Satria Muda Gulung Pelita Jaya, Dewa United Kalahkan Bima Perkasa

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |03:49 WIB
Hasil IBL 2024: Satria Muda Gulung Pelita Jaya, Dewa United Kalahkan Bima Perkasa
Satria Muda mengalahkan Prawira Bandung di IBL 2024 (Foto: Instagram Satria Muda)
A
A
A

EMPAT pertandingn reguler Indonesia Basketball League (IBL) 2024 telah berlangsung pada Sabtu (20/1/2024). Hasilnya, Dewa United dan Satri Muda Mmndapatkan kemenangan.

Dewa United sukses meraih kemenangan telak atas Bima Perkasa Yogyakarta di Gor Pancasila UGM. Dewa United tampil dominan sejak awal laga dan berhasil memimpin 40-22 atas tim tuan rumah di dua kuarter awal.

 

Sementara di dua kurter berikutnya, Dewa United semakin membuat Bima Perkasa Yogyakarta tak berdaya. Alhasil, asal Banten, Jawa Barat itu meraih kemenangan 86-39 atas Bima Perkasa Yogyakarta.

Jordan Adams menjadi bintang kemenangan Dewa United, setelah membuat double-double dengan 24 poin dan 11 renound dari 20 menit. Sedangkan Avin Kurniawan tak mampu menyelamatkan Bima Perkasa Yogyakarta dari kekalahan meski membuat 19 poin sari 29 menit.

 BACA JUGA:

Sementara di pertandingan lainnya, Pelita Jaya berhadapan dengan Satria Muda di Tennis Indoor Senaya. Laga berlangsung berjalan dengan sengit, ketika dua tim top di Indonesia tersebut saling berhadapan.

Bertindak sebagai tim tuan rumah, Pelita Jaya justru tertinggal 45-51 dari Satria Muda di dua kuarter awal. Sementara di dua kuarter berikutnya, kedua tim bermain dengan tempo cepat dan benerapa kali terjadi pelanggaran.

Halaman:
1 2
