HOME SPORTS F1 & A1

Scuderia Ferrari Diragukan Bisa Bersaing di F1 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |00:30 WIB
Scuderia Ferrari Diragukan Bisa Bersaing di F1 2024
Scuderia Ferrari diragukan bisa bersaing pada F1 2024 (Foto: Twitter/@ScuderiaFerrari)
A
A
A

RALF Schumacher meragukan Scuderia Ferrari bisa bersaing lagi di perebutan gelar F1 2024. Ia beralasan, para pembalap Ferrari sudah terlalu sering melakukan kesalahan konyol.

Ferrari belum bisa meruntuhkan dominasi Red Bull Racing dalam tiga musim terakhir. Padahal, tim asal Italia itu sempat unggul dalam beberapa momen di musim 2022.

Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari) bersiap mengikuti F1 GP Abu Dhabi 2023 (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Pada F1 2023, kemampuan Scuderia Ferrari kembali dipertanyakan karena justru mengalami penurunan. Mereka kembali tersalip oleh Mercedes AMG Petronas walau memiliki kepala tim baru, Fred Vasseur.

Schumacher pun meragukan Ferrari akan kembali bersaing pada musim ini. Meski mempunyai peluang, adik Michael Schumacher itu mengatakan duo Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr sering melakukan kesalahan konyol yang merugikan untuk tim.

“Itu bisa saja terjadi, tapi baik pembalap, Anda tidak pernah tahu apa yang akan mereka lakukan. Maksud saya, mereka memimpin perlombaan, mereka menyimpang atau bertabrakan, tidak benar-benar saling bertabrakan, tetapi membuat kesalahan konyol, yang sering kali mengejutkan saya,” kata Schumacher dilansir dari Crash, Sabtu (20/1/2024).

Halaman:
1 2
