HOME SPORTS NETTING

Usai Gugur di India Open 2024, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bertekad Bangkit di Indonesia Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |06:39 WIB
Usai Gugur di India Open 2024, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bertekad Bangkit di Indonesia Masters 2024
Ganda Putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Pasangan ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri bertekad bangkit di Indonesia Masters 2024. Hal itu dikarenakan hasil buruk yang sudah mereka raih dua kompetisi awal tahun ini, yang mana terbaru Bagas/Fikri tumbang cepat di India Open 2024.

Tepatnya Bagas/Fikri gugur di babak 32 besar India Open 2024 setelah kalah lewat rubber game kontra wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, dengan skor 18-21, 21-17 dan 14-21.

Berlaga di K. D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Rabu 17 Januari 2024 malam WIB, Bakri -sebutan Bagas/Fikri- tampil buruk di gim pertama. Mereka kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan sehingga tertinggal 11-8 saat interval dan kemudian 18-10 hingga akhirnya kalah dengan skor 21-18 di gim pertama.

Pada gim kedua, pertandingan sengit terjadi di gim kedua. Bagas/Fikri yang unggul 11-8 saat interval mampu dikejar oleh Astrup/Rasmussen di angka 12-11. Beruntung, duet Merah-Putih bisa menemukan sentuhan terbaik mereka lagi dengan cepat sehingga bisa menjauh dan menang 21-17.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Pada gim ketiga Astrup/Rasmussen sangat mendominasi dan memimpin 11-7 saat interval. Bakri tak mampu memberikan perlawanan lagi dan akhirnya kalah dengan skor 14-21.

“Di gim kedua kami bermain lebih sabar, kami meladeni dulu permainan mereka. Itu membuat kami nyaman untuk mendapatkan poin,” kata Fikri dikutip dari rilis PBSI, Kamis (18/1/2023).

Halaman:
1 2
