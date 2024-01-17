Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil India Open 2024: Epic Comeback, Anthony Ginting Susul Jonatan Christie ke 16 Besar!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |19:21 WIB
Hasil India Open 2024: Epic Comeback, Anthony Ginting Susul Jonatan Christie ke 16 Besar!
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
HASIL India Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil melakukan epic comeback atas wakil Jepang, Kanta Tsuneyama, di babak 32 besar India Open 2024.

Bermain di K. D. Jadhav Indoor Hall, Rabu (17/1/2024) petang WIB, Ginting sukses meraih kemenangan usai bertarung rubber game selama 84 menit. Dia menang dengan skor 16-21, 23-21 dan 21-17.

Anthony Sinisuka Ginting

Jalannya Pertandingan

Ginting mendapat perlawanan sengit dari Tsuneyama sejak awal pertandingan. Kedua pemain saling jual beli serangan hingga menginjak skor 7-7.

Sang wakil Tim Merah-Putih silih berganti memimpin dengan Tsuneyama. Namun, akhirnya dia mampu menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-10.

Usai rehat, Onik -sapaan Ginting- malah banyak melakukan kesalahan sendiri. Pukulannya beberapa kali melebar dari lapangan dan menyangkut di net. Alhasi, dia balik tertinggal di angka 13-18.

Tak menyerah begitu saja, pemain ranking dua dunia itu berusaha keras untuk mengejar ketertinggalannya di angka 15-18 dan 16-19. Sayangnya, pada akhirnya, Ginting tetap tak bisa mengatasi keuletan Tsuneyama sehingga kalah dengan skor 16-21 di gim pertama.

Kanta Tsuneyama tampil sangat apik di gim kedua baik dari segi pertahanan maupun penyerangan. Hasilnya, dia langsung tancap gas memimpin 6-1.

Di sisi lain, Ginting perlahan-lahan mulai bangkit hingga bisa mendekat di angka 7-8. Namun, dia gagal menyamakan skor dan malah kembali tertinggal jauh, 8-11 saat interval.

Tsuneyama terus memperlebar keunggulannya selepas interval menjadi 17-11. Kemudian, Ginting bisa keluar dari tekanan dan memangkas ketertinggalannya menjadi 15-17. Bahkan, dia sukses menyamakan skor menjadi 19-19 dan akhirnya merebut gim kedua dengan skor 23-21.

Halaman:
1 2
