HOME SPORTS NETTING

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Masih Belum Diputuskan Bakal Main atau Tidak di Indonesia Masters 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |03:07 WIB
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Masih Belum Diputuskan Bakal Main atau Tidak di Indonesia Masters 2024
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti belum tahu bakal mentas di Indonesia Masters 2024 atau absen. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, masih belum diputuskan bakal mentas atau tidak di Indonesia Masters 2024. Hal ini terjadi, meski kondisi Apriyani sudah membaik setelah absen dari dua turnamen awal tahun ini.

Keputusan Apriyani/Fadia untuk tampil di Indonesia Masters 2024 masih akan bergantung dari kondisi Apriyani. Saat ini, dia masih menjalani pemulihan cedera betis sambil tetap berlatih.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

"Kondisi saya sudah membaik dari sebelum-sebelumnya. Saya juga merasakan kaki saya juga sudah amat sangat better dari sebelumnya. Tapi saya belum tahu bakal main di Indonesia Masters atau tidak," ucap Apriyani saat ditemui pelatnas PBSI Cipayung, Rabu 17 Januari 2024.

Hal senada juga diucapkan Fadia yang ditemui secara terpisah. Pemain berusia 23 tahun itu mengatakan bahwa kondisi Apriyani sudah membaik, tetapi masih belum ada keputusan tentang mereka akan bermain di Indonesia Masters 2024 atau tidak.

"Untuk saat ini, kak Apri masih fokus recovery, ya sekira 70-80 persen sudah oke sebenarnya kak Apri, cuma belum tahu juga masih ngobrol sama pelatih, masih ada waktu sampai Senin," ucap Fadia.

"Kalau ditanya akan main atau enggak, mungkin bisa main. Tapi, pelatih enggak mau kita main kalau kondisinya masih 70-80 persen. Pelatih maunya 100 persen. Tapi belum ada keputusan mundur atau enggaknya," lanjutnya.

