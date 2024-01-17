Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar/Rian Genggam Tiket 16 Besar India Open 2024 Usai Hajar Wakil Malaysia, Saksikan Perjuangan Wakil Lain Indonesia di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |14:08 WIB
Fajar/Rian Genggam Tiket 16 Besar India Open 2024 Usai Hajar Wakil Malaysia, Saksikan Perjuangan Wakil Lain Indonesia di Vision+
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, sukses melaju ke 16 besar BWF India Open 2024. Kepastian itu didapat usai Fajar/Rian berhasil menumbangkan wakil Malaysia Man Wei Chong/Tee Kai Wun pada Selasa 16 Januari 2024 di KD Jadhav Indoor Stadium, New Delhi, India.

Fajar/Rian terlihat kewalahan menghadapi Man Wei Chong/Tee Kai Wun dengan performanya yang penuh di gim pertama. Saling mengejar poin, Man Wei Chong/Tee Kai Wun unggul 15-13 di tengah permainan.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Mulai tertinggal, Fajar/Rian sempat mendekati lawan dengan 15-16, namun Man/Tee terus menjauhi angka dan mengakhiri gim pertama dengan skor 16-21. Duel Fajar/Rian dan Man/Tee mulai terasa panas jelang gim kedua, lantaran pergerakan lawan yang tak bisa ditebak.

Kekuatan Fajar/Rian kembali di gim kedua. Meski sempat berimbang 5-5, 6-6, Fajar/Rian melewati Man/Tee lewat pukulan bola pendek dengan 12-9. Kali ini, Man/Tee terlihat susah mengendalikan permainan hingga keunggulan jadi milik Fajar/Rian dengan skor 21-15.

Lanjut gim ketiga, terlihat penuh ambisi ingin menyelesaikan permainan dengan mudah. Ternyata tak semudah itu bagi Man/Tee yang langsung telak dengan 2-11, sangat jauh dari Fajar/Rian.

Kekuatan penuh dari Fajar/Rian yang terus menjauhi Man/Tee. Masih berusaha unggul, Man/Tee tetap tak bisa menyamai kedudukan. Performa Fajar/Rian meledak di gim ketiga ini dengan raihan poin mengungguli lawannya 21-13.

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF India Open 2024. Ajang ini bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.

1 2
