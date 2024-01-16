Kualifikasi Indonesia International Open 2024 Resmi Dimulai, POBSI Berharap Semua Wakil Tanah Air Bisa Lolos ke Babak Utama

JAKARTA – Turnamen biliar internasional, Indonesia International Open 2024 telah resmi dimulai di Park Hyatt, Kebon Sirih, Jakarta, pada Selasa (16/1/2024). POBSI selaku panitia penyelenggara pun berharap besar wakil-wakil Indonesia bisa lolos babak kualifikasi agar tampil di babak utama.

Ya, Indonesia International Open 2024 dibuka dengan babak kualifikasi yang berlangsung selama empat hari hingga 19 Januari 2024.

Sebanyak 59 peserta mengikuti babak kualifikasi hari ini yang mayoritas berasal dari Indonesia. Namun, selain para atlet lokal, terdapat pula pebiliar dari Filipina dan Jepang yang bertanding hari ini untuk memperebutkan tiket ke babak utama.

Total ada 16 tiket ke babak utama yang diperebutkan di babak kualifikasi dengan rincian setiap harinya ada empat pemain yang bisa mendapatkannya. Sejumlah atlet-atlet papan atas Tanah Air pun ada yang memulai perjalanan mereka dari babak kualifikasi, salah satunya adalah Erwin Kurniawan yang berasal dari Jawa Timur.

Fadil Nasution, yang mewakili pihak penyelenggara dan POBSI, pun mengungkapkan bahwa pihaknya berharap para wakil Indonesia yang berjuang di babak kualifikasi bisa menyusul kompatriot mereka yang sudah memastikan diri masuk ke babak utama. Hal itu diungkapkannya kepada Tim MNC Portal Indonesia di lokasi pertandingan, Selasa (16/1/2024).

“Hari ini ada banyak juga atlet-atlet andalan (Indonesia) yang di luar 16 besar yang akan bertanding di babak kualifikasi. Kami harapkan mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain lain dari luar negeri agar bisa menemani rekan-rekan mereka yang sudah ada di babak utama,” kata Fadil.