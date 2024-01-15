Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kualifikasi Sengit Menyambut Indonesia International Open 2024 di Park Hyatt Jakarta

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |17:37 WIB
Kualifikasi Sengit Menyambut Indonesia International Open 2024 di Park Hyatt Jakarta
Indonesia International Open 2024 bakal hadirkan kualifikasi yang sengit. (Foto: POBSI)
A
A
A

JAKARTA - Antusiasme menyelimuti para pecinta biliar seiring dengan dimulainya kualifikasi Indonesia International Open 2024. Pertandingan sengit para pebiliar nasional yang akan berlangsung selama 4 hari di Park Hyatt Jakarta, dimulai besok, 16 hingga 19 Januari 2024.

Kualifikasi ini bertujuan menyaring 16 peserta yang beruntung untuk berlaga di babak utama pada 21 hingga 25 Januari 2024. Format kualifikasi ini sendiri akan meloloskan 4 peserta setiap harinya.

Dengan maksimal peserta mencapai 96 orang per hari, yang akan dibagi menjadi 4 grup dengan masing-masing grup menampung maksimal 24 peserta.

Sebagai catatan, peserta yang tidak berhasil melangkah pada kualifikasi hari pertama memiliki kesempatan untuk mendaftar kembali dan mencoba peruntungannya di kualifikasi hari berikutnya.

Indonesia International Open 2024

Bagi para pecinta biliar yang ingin merasakan atmosfer langsung dari turnamen kelas dunia Indonesia International Open 2024. Anda dapat menyaksikan pertandingan langsung kualifikasi di Park Hyatt Jakarta, yang terletak di Kawasan MNC Center, Menteng Jakarta Pusat.

Namun bagi yang lebih suka menonton melalui layar gadget, jangan khawatir! Pertandingan kualifikasi dapat ditonton secara streaming melalui RCTI+ dan Vision+.

(Rivan Nasri Rachman)

