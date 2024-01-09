Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tyson Fury Diprediksi Mundur dari Rencana Duel Lawan Oleksandr Usyk

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |22:18 WIB
Tyson Fury Diprediksi Mundur dari Rencana Duel Lawan Oleksandr Usyk
Tyson Fury diyakini akan mundur dari rencana duel melawan Oleksandr Usyk (Foto: Instagram/@tysonfury)
A
A
A

JUARA dunia tinju kelas berat (heavyweight), Tyson Fury, dipercaya akan mundur dari duel kontra Oleksandr Usyk. Hal itu diungkapkan mantan juara WBC kelas welterweight, Shawn Porter.

Sebagaimana diketahui, Fury dan Usyk akan berduel memperebutkan sabuk kelas berat 17 Februari 2024. Keduanya akan adu jotos di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi.

Tyson Fury berduel dengan Francis Ngannou (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)

Beberapa petinju dunia percaya duel antara keduanya akan batal digelar karena Fury akan mundur dari pertarungan. Selain Porter, Carl Froch juga percaya dengan teori itu.

"Saya rasa, akan ada waktunya bagi seorang petinju di mana dirinya akan menatap duel berat yang akan dihadapinya dan kemudian berpikir tidak ingin lagi melalui pertarungan berat lagi," kata Porter dilansir dari Give Me Sport, Selasa (9/1/2024).

"Kita tahu Fury adalah seorang bintang yang senang tampil dam kita juga tahu dia ingin melakukan semuanya sesuai dengan yang dia inginkan. Itulah alasan dia memilih untuk bertarung dengan Francis Ngannou," lanjutnya.

Menurut Porter, duel dengan Ngannou adalah jenis pertarungan yang diinginkan Fury. Hal itu dikarenakan pertarungan tersebut memberi uang banyak dan pengakuan di mana untuk bertarung, tak perlu berlatih keras.

Halaman:
1 2
