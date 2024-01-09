Dari Dirtek hingga Mentor, Ini Detail Tugas Tim Ad Hoc PBSI Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - PBSI telah mengumumkan Tim Ad Hoc Olimpiade Paris 2024. Sejumlah nama legenda dan peraih medali emas Olimpiade pun turun tangan untuk ikut ambil bagian dalam tim tersebut.

Sebagaimana diketahui, Tim Ad Hoc Olimpiade Paris 2024 ini dipimpin oleh M. Fadil Imran yang juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBSI. Ada pun Manajer Tim diketuai oleh Armand Darmadji dan wakilnya adalah Ricky Subagja.

Yang menarik adalah hadirnya direktur teknik, kepala pelatih, dan para mentor. Direktur Teknik diisi oleh legenda Christian Hadinata dan Kepala Pelatih ada Rionny Mainaky yang saat ini berposisi sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI.

Sementara para mentor yang mengisi lima sektor dihuni para peraih medali emas Olimpiade. Mereka adalah Taufik Hidayat (tunggal putra), Susy Susanti (tunggal putri), Candra Wijaya (ganda putra), Greysia Polii (ganda putri), Tontowi Ahmad, dan Liliyana Natsir (ganda campuran).

Tim teknik yang terdiri dari direktur teknik hingga para mentor ini bisa dikatakan menjadi bagian penting dalam Tim Ad Hoc Olimpiade Paris 2024. Lalu apa saja tugas dan tanggung jawab mereka?

Posisi paling menarik tentu saja adalah para mentor yang akan lebih dekat untuk membantu para pemain baik dari segi teknis maupun nonteknis. Tontowi yang dipercaya menjadi salah satu mentor pun menjabarkan bagaimana ia akan menjalankan tugasnya nanti.