Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alasan Utama Pembentukan Tim Ad Hoc PBSI Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |19:12 WIB
Alasan Utama Pembentukan Tim Ad Hoc PBSI Olimpiade Paris 2024
Tim Ad Hoc PBSI Olimpiade Paris 2024. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

ALASAN utama pembentukan Tim Ad Hoc PBSI Olimpiade Paris 2024 terungkap. Tujuan besarnya tentu ingin menjaga tradisi medali emas cabor bulu tangkis Olimpiade Paris serta meloloskan atlet sebanyak-banyaknya di multievent olahrga terbesar di dunia itu.

Ya, Tim Ad Hoc PBSI Olimpiade Paris 2024 resmi diperkenalkan pada hari ini, Senin (8/1/2024). Armand Darmadji selaku manajer tim pun mengungkapkan alasan utama di balik pembentukan tim khusus tersebut.

Tim Ad Hoc PBSI Olimpiade Paris 2024. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia

(Tim Ad Hoc PBSI Olimpiade Paris 2024. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

Berdasarkan hasil pada 2023, prestasi PBSI terbilang mengalami penurunan. Hal paling mencolok adalah Indonesia tidak membawa pulang satu pun medali dari ajang bergengsi, Asian Games 2023. Berkaca dari hal itu, PBSI pun akhirnya berbenah dan membentuk Tim Ad Hoc Olimpiade Paris 2024.

"Kami sudah banyak dapat pelajaran terutama di 2023 di mana kami mendapat pelajaran untuk menyongsong 2024 dan Olimpiade,” kata Armand dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI, Cipayung, Senin (8/1/2024).

“Tim ini sengaja dibentuk dengan kekuatan terbaik yang ada, nama-nama yang terlibat langsung di Ad Hoc," lanjutnya.

"Tim ini sudah menjalankan rapat intensif dan curahkan segala pikiran dan hati dan jiwa untuk sukseskan tim Ad Hoc ini meraih hasil terbaik di Paris. Perjalanan ke Paris butuh roadmap untuk naikkan ranking dan memasukkan sebanyak mungkin atlet-atlet kita ke Olimpiade,” jelas Armand.

“Kami juga ingin mendukung program KOI untuk kirim atlet banyak sesuai dengan poin ranking. Ini adalah fokus PBSI saat ini," sambungnya.

"Terima kasih kepada Badminton Lovers (BL) di mana pun berada yang selalu dukung atlet-atlet bulu tangkis menuju Olimpiade. Ini perlu dukungan maksimal. Kami sudah berbenah dan ingin beri yang terbaik untuk para BL Indonesia," tutur Armand.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement