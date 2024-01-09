Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP 2024, Enea Bastianini Fokus Latihan Fisik Selama Liburan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |01:05 WIB
Jelang MotoGP 2024, Enea Bastianini Fokus Latihan Fisik Selama Liburan
Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini (Foto: MotoGP)
A
A
A

RIMINI – Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, membeberkan apa yang dilakukannya selama liburan menjelang MotoGP 2024. Dia fokus berlatih fisik agar siap 100 persen ketika kompetisi dimulai lagi.

Bastianini menjalani musim yang penuh cobaan dalam debutnya dengan tim pabrikan Ducati di MotoGP 2023. Dia mengalami kecelakaan sejak seri pembuka yang membuatnya mengalami cedera parah dan melewatkan lima seri berturut-turut.

 

Setelah pulih, pembalap asal Italia tersebut kembali terjatuh di Catalunya yang berakibat pada patahnya pergelangan tangan dan pergelangan kaki kirinya patah. Alhasil, dia terpaksa melewatkan tiga seri lagi.

Pada akhirnya, The Beast -julukan Bastianini- hanya mampu mengumpulkan 84 poin dengan raihan satu podium dan satu kemenangan di MotoGP 2023. Satu-satunya podium kemenangan itu disabetnya kala memenangkan balapan utama MotoGP Malaysia 2023.

 BACA JUGA:

Pembalap asal Italia tersebut pun mengungkapkan dirinya fokus berlatih selama liburan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya menjejalng MotoGP 2024 bergulir. Pasalnya, jika tak berada dalam kondisi 100 persen tubuhnya bakal sangat lelah setelah menjalani balapan.

“Saya bekerja dengan pelatih saya untuk merasa lebih baik secara fisik. Misalnya, musim lalu saya sangat lelah setelah balapan di Malaysia karena saya belum dalam kondisi 100 persen,” kata Bastianini dilansir dari Speedweek, Senin (8/1/2023).

Halaman:
1 2
