Andai Tak Cedera di MotoGP 2023, Enea Bastianini: Saya Tetap Sulit Jadi Juara

RIMINI – Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, berandai-andai jika dirinya tak mengalami cedera parah di MotoGP 2023. Bastianini merasa dirinya tetap sulit bertarung memperebutkan gelar juara MotoGP 2023, jika tak cedera.

Bastianini menjalani musim debut yang kurang menyenangkan dengan tim pabrikan Ducati di MotoGP 2023. Dia mengalami kecelakaan dalam sprint seri pembuka di Portugal yang membuat tulang belikat kanannya patah dan dirinya melewatkan lima seri.

Setelah pulih, pembalap asal Italia tersebut kembali terjatuh di Catalunya yang berakibat pada patahnya pergelangan tangan dan kaki kirinya patah. Alhasil, dia terpaksa melewatkan tiga seri lagi.

Pada akhirnya, Bastianini hanya mampu mengumpulkan 84 poin dengan raihan satu podium dan satu kemenangan di MotoGP 2023. Satu-satunya podium itu disabetnya kala memenangkan balapan utama MotoGP Malaysia 2023.

Tentunya, hasil tersebut sangat jauh dari harapan. Pasalnya, dia digadang-gadang bakal menjadi pesaing gelar juara bagi kompatriotnya, Francesco Bagnaia, setelah tampil garang di MotoGP 2022 bersama Gresini Ducati dengan motor Desmosedici GP21-nya, yang membuatnya finis di posisi tiga klasemen.