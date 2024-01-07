Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP
878

Andai Tak Cedera di MotoGP 2023, Enea Bastianini: Saya Tetap Sulit Jadi Juara

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |12:52 WIB
Andai Tak Cedera di MotoGP 2023, Enea Bastianini: Saya Tetap Sulit Jadi Juara
Enea Bastianini kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

RIMINI – Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, berandai-andai jika dirinya tak mengalami cedera parah di MotoGP 2023. Bastianini merasa dirinya tetap sulit bertarung memperebutkan gelar juara MotoGP 2023, jika tak cedera.

Bastianini menjalani musim debut yang kurang menyenangkan dengan tim pabrikan Ducati di MotoGP 2023. Dia mengalami kecelakaan dalam sprint seri pembuka di Portugal yang membuat tulang belikat kanannya patah dan dirinya melewatkan lima seri.

Enea Bastianini

Setelah pulih, pembalap asal Italia tersebut kembali terjatuh di Catalunya yang berakibat pada patahnya pergelangan tangan dan kaki kirinya patah. Alhasil, dia terpaksa melewatkan tiga seri lagi.

Pada akhirnya, Bastianini hanya mampu mengumpulkan 84 poin dengan raihan satu podium dan satu kemenangan di MotoGP 2023. Satu-satunya podium itu disabetnya kala memenangkan balapan utama MotoGP Malaysia 2023.

Tentunya, hasil tersebut sangat jauh dari harapan. Pasalnya, dia digadang-gadang bakal menjadi pesaing gelar juara bagi kompatriotnya, Francesco Bagnaia, setelah tampil garang di MotoGP 2022 bersama Gresini Ducati dengan motor Desmosedici GP21-nya, yang membuatnya finis di posisi tiga klasemen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement