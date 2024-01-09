Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Satria Muda Rilis Jersey Baru Jelang IBL 2024, Bertema Hari Jadi ke-30

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |09:21 WIB
Satria Muda Rilis Jersey Baru Jelang IBL 2024, Bertema Hari Jadi ke-30
Satria Muda Pertamina Jakarta merilis jersey baru jelang IBL 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
JAKARTA - Satria Muda Pertamina Jakarta telah merilis jersey baru untuk mengarungi Indonesia Basketball League 2024 (IBL 2024). Peluncuran jersey anyar tersebut dilakukan di CGV FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Senin 8 Januari 2024 siang WIB.

Sama seperti dua musim sebelumnya, Satria Muda masih menggandeng apparel lokal, Juaraga, sebagai penyedia resmi. Ini merupakan peluncuran jersey baru yang pertama dalam dua musim terakhir.

Satria Muda Pertamina

Untuk jersey kandang, Satria Muda masih akan menggunakan warna kebanggaan mereka, yakni biru dan kuning. Warna biru tua mendominasi sebagai warna dasar dengan warna kuning sebagai detail yang mempercantik jersey tersebut.

Mengusung tema hari jadi ke-30 tahun Satria Muda, jersey ini memiliki corak bergambar lapangan, bola basket dan trofi, yang terletak di bagian samping jersey dan berkesinambungan hingga bagian celana. Selain itu, warna kuning juga digunakan untuk bagian nameset serta sponsor utama di bagian depan.

Detail dua garis yang melingkari bagian kerah juga melengkapi jersey tersebut. Hal itu menambah kesan elegan dan mewah dengan warna kuning yang membumbuinya.

“Tema tahun ini diambil dari 30 tahun perjalanan Satria Muda berkiprah di dunia basket Tanah Air dan sudah 12 kali juara ya. Dilihat dari desainnya, di sampingnya ini ada pattern yang menunjukkan kedewasaan Satria Muda selama 30 tahun di mana ada lapangan, bola, dan trofi,” kata CEO Juaraga, Mochtar Sarman.

Sementara itu, jersey away Satria Muda di IBL 2024 memiliki detail yang sama dengan jersey kandang mereka. Namun, warna dasar putih lah yang menghiasinya dengan detail berwarna hitam.

Pemilihan warna putih itu sendiri bukanlah tanpa alasan. Mochtar menyebut warna tersebut melambangkan mutiara sebagai lambang hari jadi ke-30 Satria Muda.

