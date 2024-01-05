Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Rivalitas Susy Susanti dengan Eks Pebulu Tangkis China: Dari Musuh Beda Negara hingga Hadir di Pernikahan Anak sang Rival

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |09:32 WIB
Kisah Rivalitas Susy Susanti dengan Eks Pebulu Tangkis China: Dari Musuh Beda Negara hingga Hadir di Pernikahan Anak sang Rival
Susy Susanti hadiri acara pernikahan anak Huang Hua. (Foto: Instagram/@susysusantiofficial)
A
A
A

KISAH rivalitas Susy Susanti dengan eks pebulu tangkis China menarik untuk dikulik. Sebab, keduanya dari musuh beda negara kini bisa jadi begitu dekat hingga Susy Susanti hadir di pernikahan anak sang rival.

Ya, serba-serbi soal legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, selalu menarik untuk diulas. Sebab, sepanjang kariernya di dunia tepok bulu, dia selalu berhasil mencuri perhatian lewat prestasinya yang fantastis.

Susy Susanti

Salah satu pencapaian manis yang diukir Susy Susanti dalam dunia bulu tangkis adalah membawa harum nama Indonesia di pentas Olimpiade pada 1992. Kala itu, tunggal putri kelahiran Tasikmalaya, 11 Februari 1971 itu berhasil mempersembahkan medali emas untuk Tanah Air.

Dalam kariernya di dunia bulu tangkis, Susy Susanti pun punya sejumlah rival sengit. Salah satunya, ada nama Huang Hua.

Rivalitas Susy Susanti dengan Huang Hua sendiri menyisakan kisah yang menarik untuk dikulik. Sebab, meski kerap terlibat pertarungan sengit di lapangan, keduanya bisa menjalin hubungan yang baik bahkan sampai saat ini.

Belum lama ini, keakraban Susy Susanti dengan Huang Hua sendiri terlihat kala keduanya hadir dalam sebuah acara pernikahan. Diketahui, Susy Susanti kala itu diundang oleh Huang Hua untuk hadir di acara penikahan putranya Tjandra Mikael.

Huang Hua sendiri diketahui sudah menetap di Indonesia sejak lama. Dia bahkan sudah pindah kewarganegaraan dari China kini menjadi warga negara Indonesia (WNI). Huang Hua pun menikah dengan pria asal Indonesia bernama Tjandra Budi Dharmawan.

“Seneng banget bisa ngumpul di hari yang pas ini. Inget waktu dulu kita pernah berada di satu pertandingan yang cukup sengit karena Huang Hua termasuk lawan terberat saya dulu waktu di All England tahun 1990,” tulis Susy Susanti di akun Instagram pribadinya, @susysusantiofficial.

