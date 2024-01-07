Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Hendra Setiawan yang Juara Dunia Bareng 2 Orang Berbeda

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:56 WIB
Kisah Hendra Setiawan yang Juara Dunia Bareng 2 Orang Berbeda
Hendra Setiawan saat meraih gelar juara dunia bersama Mohammad Ahsan (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Hendra Setiawan yang juara dunia bareng dua orang berbeda akan menjadi pembahasan kali ini. Pemain kelahiran 25 Agustus 1984 itu bahkan menjadi salah satu pemain dengan koleksi gelar juara dunia terbanyak.

Hendra Setiawan tercatat meraih gelar juara dunia sebanyak empat kali. Sebagai catatan, hingga saat ini belum ada pemain yang berhasil meraih gelar juara dunia lebih dari jumlah tersebut.

Hendra Setiawan sejajar dengan ganda putra legendaris asal China, Cai Yun/Fu Haifeng. Namun, Hendra Setiawan punya catatan lebih mengesankan dari dua nama tadi.

Hendra berhasil meraih empat gelar juara dengan dua partner berbeda. Gelar juara dunia pertama Hendra Setiawan diraih saat berpasangan dengan mendiang Markis Kido pada tahun 2007.

Sementara tiga gelar lainnya didapat Hendra Setiawan saat berpasangan dengan Mohammad Ahsan. Hendra/Ahsan meraih gelar juara dunia pada 2013, 2015 dan 2019.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement