Kisah Hendra Setiawan yang Juara Dunia Bareng 2 Orang Berbeda

KISAH Hendra Setiawan yang juara dunia bareng dua orang berbeda akan menjadi pembahasan kali ini. Pemain kelahiran 25 Agustus 1984 itu bahkan menjadi salah satu pemain dengan koleksi gelar juara dunia terbanyak.

Hendra Setiawan tercatat meraih gelar juara dunia sebanyak empat kali. Sebagai catatan, hingga saat ini belum ada pemain yang berhasil meraih gelar juara dunia lebih dari jumlah tersebut.

Hendra Setiawan sejajar dengan ganda putra legendaris asal China, Cai Yun/Fu Haifeng. Namun, Hendra Setiawan punya catatan lebih mengesankan dari dua nama tadi.

Hendra berhasil meraih empat gelar juara dengan dua partner berbeda. Gelar juara dunia pertama Hendra Setiawan diraih saat berpasangan dengan mendiang Markis Kido pada tahun 2007.

Sementara tiga gelar lainnya didapat Hendra Setiawan saat berpasangan dengan Mohammad Ahsan. Hendra/Ahsan meraih gelar juara dunia pada 2013, 2015 dan 2019.