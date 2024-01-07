Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Enea Bastianini Sebut Ducati Desmosedici GP24 Mirip dengan Motor Edisi 2021!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |01:21 WIB
Enea Bastianini Sebut Ducati Desmosedici GP24 Mirip dengan Motor Edisi 2021!
Enea Bastianini menemukan lagi kecepatannya bersama Ducati Desmosedici GP24 (Foto: Twitter/@ducaticorse)
A
A
A

ENEA Bastianini menyebut motor Ducati Desmosedici GP24 mirip dengan edisi 2021 yang dipakainya bersama Gresini Racing pada MotoGP 2022. Hal itu membuatnya dapat dengan mudah menemukan kembali kecepatan dan sensasi balapnya.

MotoGP 2023 berjalan tak sesuai ekspektasi Bastianini. Dalam musim debutnya dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, dia hanya mampu finis di posisi 15 dengan koleksi 84 poin, dengan catatan satu podium dan satu kemenangan.

Enea Bastianini

Kondisi itu terjadi karena The Beast mengalami kecelakaan dalam seri pembuka di Portugal, yang membuat tulang belikat kanannya patah dan terpaksa melewatkan lima seri. Kemudian, dia kembali terjatuh di Catalunya yang menyebabkan pergelangan tangan dan pergelangan kaki kirinya patah.

Dengan begitu, masa adaptasi Bastianini dengan motornya terhambat dan tak pernah konsisten bersaing di papan atas. Satu-satunya penampilan terbaiknya adalah saat meraih kemenangan dalam balapan utama MotoGP Malaysia 2023.

Pembalap asal Italia itu pun mengakui sulit untuk mengulangi kemenangan di Malaysia di akhir musim lalu. Namun, rasa optimisnya bangkit setelah mencicipi motor anyar Ducati yang akan digunakannya di MotoGP 2024.

“Saya tahu akan sulit bagi saya untuk mengulanginya (kemenangan di GP Malaysia 2023). Untungnya saat tes mengendarai motor 2024 saya menemukan kembali kecepatan dan sensasi saya,” kata Bastianini, dilansir dari Motosan, Minggu (7/1/2024).

Halaman:
1 2
