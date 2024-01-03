Ditantang Jorge Martin untuk Pertahankan Posisi di Tim Pabrikan Ducati pada MotoGP 2025, Begini Reaksi Enea Bastianini

BOLOGNA – Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, ditantang Jorge Martin untuk pertahankan posisi di tim pabrikan Ducati. Dia secara terbuka menjawab tantangan Jorge Martin karena sudah merasa yakin bakal berada di pabrikan Ducati pada MotoGP 2025.

Jorge Martin dan Enea Bastianini sempat bersaing untuk memperebutkan satu tempat di Ducati Lenovo. Namun, pabrikan asal Borgo Panigale itu memilih The Beast -julukan Enea Bastianini- untuk menjadi rekan Francesco Bagnaia pada MotoGP 2024.

Kendati demikian, Jorge Martin masih belum menyerah untuk mendapatkan posisi sebagai pembalap pabrikan Ducati. Bahkan, pembalap asal Spanyol itu menunjukkan performa apik dengan menjadi runner-up MotoGP musim lalu.

Terbaru, Jorge Martin sudah merasa yakin bakal dipromosikan ke Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Namun, ia mengancam bakal bergabung dengan pabrikan lain jika hal tersebut tak terwujud.

Sementara itu, Enea Bastianini pun secara terbuka menerima tantangan Jorge Martin untuk mempertahankan tempatnya di Ducati Lenovo. Pembalap asal Italia itu mengatakan pembuktian di lintasan menjadi cara terbaik siapa yang layak untuk berada di pabrikan Ducati.

"Saya pikir cara terbaik untuk meresponnya adalah di trek, jadi saya akan menunggu musim baru," kata Enea Bastianini, dikutip dari GPOne, Rabu (3/1/2024).