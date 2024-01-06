Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tanpa Kemenangan, MotoGP 2023 Jadi Musim Terburuk Yamaha Versi Massimo Meregalli

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |12:48 WIB
Tanpa Kemenangan, MotoGP 2023 Jadi Musim Terburuk Yamaha Versi Massimo Meregalli
Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli kala balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LESMO – Manajer Tim Yamaha Monster Energy, Massimo Meregalli, menyebut MotoGP 2023 menjadi musim terbukanya selama berada di ajang balap motor paling bergengsi di dunia tersebut. Sebab, Yamaha tak mendapat kemenangan di sepanjang MotoGP 2023.

MotoGP 2023 menjadi musim tak bersahabat untuk Monster Energy Yamaha. Sebab, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli kesulitan untuk menjadi yang terbaik pada musim lalu.

Massimo Meregalli

Meski sempat menjadi runner-up MotoGP 2022, tetapi Fabio Quartararo seperti kesulitan untuk bersaing di papan musim lalu. Sebab, pembalap asal Prancis itu harus puas menempati posisi ke-10 klasemen akhir usai mengumpulkan 172 poin serta mendapatkan tiga podium.

Sedangkan Franco Morbidelli, DIA menempati peringkat ke-13 dengan 102 angka. Kemudian, Yamaha berada di posisi keempat klasemen akhir konstruktor dengan 196 poin.

Sementara itu, Massimo Meregalli mengakui MotoGP 2023 menjadi musim terburuknya selama berada ajang balapan motor paling bergengsi di dunia. Ia juga menjelaskan Yamaha juga tak mendapat hasil bagus di sprint race.

“Tidak diragukan lagi ini adalah musim terburuk sejak saya berada di MotoGP. Itu juga merupakan balapan sprint yang panjang dan hasil yang buruk," kata Massimo Meregalli, dikutip dari Crash, Sabtu (6/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement