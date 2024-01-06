Kritik Sprint Race Jelang MotoGP 2024, Franco Morbidelli: Jangan Setiap Akhir Pekan

BOLOGNA – Pembalap Pramac Racing, Franco Morbidelli, kritik penerapan sesi sprint race di MotoGP. Dia berharap sprint race tak digelar di setiap akhir pekan karena dinilai sangat berisiko bagi pembalap.

Morbidelli meminta Dorna Sports memilih sirkuit mana yang paling bagus untuk diadakan sprint race. Pasalnya, ajang F1 sendiri tak melakukan hal tersebut.

“Sulit untuk melakukan sprint race setiap akhir pekan, mereka bahkan tidak melakukan hal itu di Formula 1. Mereka (pembalap F1) hanya duduk di dalam mobil, kami mengendarai motor dan terus-menerus bersaing, terkadang kami menyebabkan satu sama lain terjatuh," ujar Franco Morbidelli, dikutip dari Speed Week, Sabtu (6/1/2024).

Morbidelli menyarankan sprint race untuk mengurangi jumlahnya di MotoGP 2024, karena berisiko untuk para pembalap. Selain itu, Franco Morbidelli juga meminta Dorna Sports untuk menggelar sprint race di sirkuit yang memiliki antusias paling lebih banyak.

"(Sprint Race di MotoGP) Lebih berbahaya, meningkatkan risiko bagi pembalap. Menurut saya, akan lebih baik jika jumlah sprint race dikurangi, letakkan di tempat yang menyenangkan," ucap Morbidelli.