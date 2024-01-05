Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

7 Pevoli Supercantik Indonesia Berpostur Tinggi, Nomor 1 Tengah Jadi Sorotan Pencinta Voli Tanah Air

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |04:00 WIB
7 Pevoli Supercantik Indonesia Berpostur Tinggi, Nomor 1 Tengah Jadi Sorotan Pencinta Voli Tanah Air
7 Pevoli Supercantik Indonesia Berpostur Tinggi. (Foto: Instagram/yollayuliana1515)
A
A
A

ADA 7 pevoli supercantik Indonesia yang memiliki postur tinggi menarik untuk diulas. Pasalnya, olahraga voli khususnya voli putri tengah menjadi perbincangan hangat di Indonesia.

Terlebih setelah salah satu atlet cantik Indonesia, Megawati Hangestri berhasil tampil ciamik di Liga Voli Korea Selatan bersama tim Red Sparks.

Seperti diketahui, olahraga voli menjadi salah satu olahraga yang sangat mengandalkan postur tinggi. Pemain-pemain berpostur tinggi sangat diunggulkan karena dapat melakukan block ataupun smash dengan lebih baik dibanding pemain berpostur pendek.

Di Indonesia sendiri, para atlet voli putri terbilang memiliki postur yang ideal. Mereka memiliki tinggi yang melebihi rata-rata tinggi perempuan Indonesia. Tak ayal, postur tubuhnya itu membuat mereka dapat tampil apik di setiap pertandingannya.

Berikut adalah 7 pevoli super cantik Indonesia yang memiliki postur tinggi.

7. Shella Bernadetha

Shella Bernadetha

Atlet cantik dengan postur tinggi yang pertama adalah Shella Bernadetha. Shella merupakan pemain yang bermain untuk tim Bandung BJB Tandamata di Proliga. Diketahui, pemain berposisi sebagai middle blocker ini memiliki postur setinggi 177 cm.

6. Wilda Siti Nurfadillah

Wilda Siti Nurfadillah

Berikutnya, ada rekan satu tim Shella Bernadetha, yakni Wilda Siti Nurfadilah yang juga memiliki postur tinggi. Atlet cantik ini memiliki postur tinggi 178 cm. Tak ayal, hal ini membuatnya dapat tampil apik hingga menjadi blocker terbaik di Proliga 2022 dan selalu menjadi andalan di Timnas Voli Putri Indonesia.

5. Ratri Wulandari

Ratri Wulandari

Berikutnya ada nama pemain dari tim Jakarta BNI di Proliga 2023, Ratri Wulandari. Pemain yang berposisi sebagai outside hitter ini memiliki postur setinggi 178 cm. Hal ini membuatnya dapat menjadi andalan bagi tim untuk mencetak poin. Tak ayal, dirinya cukup rutin dipanggil ke Timnas Voli Putri Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176991/marc_marquez-Os52_large.jpg
7 Cedera Parah yang Dialami Marc Marquez, Nomor 1 Sempat Ancam Karier Balapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176014/yolla_yuliana_bersama_pungky_afriecia-ZHMR_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Tak Tertandingi, Nomor 1 Bidadari Voli Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175178/fajar_alfian_bersama_rian_ardianto-ZRgl_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Indonesia yang Selebrasi Sujud Syukur saat Juara, Nomor 1 Bawa Pulang Trofi yang Lama Dinantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3174970/marc_marquez-dUCO_large.jpg
3 Pembalap yang Alami Kecelakaan Parah di Sirkuit Mandalika, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3174960/marc_marquez-s4ip_large.jpg
3 Pembalap Kritik Gravel Sirkuit Mandalika yang Bikin Marc Marquez Cedera, Nomor 1 Adik Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174712/fuyu_iwasaki_dan_nethania_irawan_saat_menjuarai_kazakhstan_fututer_series_2023-WyPQ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Jepang Fuyu Iwasaki, Ternyata Berdarah Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement