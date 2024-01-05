7 Pevoli Supercantik Indonesia Berpostur Tinggi, Nomor 1 Tengah Jadi Sorotan Pencinta Voli Tanah Air

ADA 7 pevoli supercantik Indonesia yang memiliki postur tinggi menarik untuk diulas. Pasalnya, olahraga voli khususnya voli putri tengah menjadi perbincangan hangat di Indonesia.

Terlebih setelah salah satu atlet cantik Indonesia, Megawati Hangestri berhasil tampil ciamik di Liga Voli Korea Selatan bersama tim Red Sparks.

Seperti diketahui, olahraga voli menjadi salah satu olahraga yang sangat mengandalkan postur tinggi. Pemain-pemain berpostur tinggi sangat diunggulkan karena dapat melakukan block ataupun smash dengan lebih baik dibanding pemain berpostur pendek.

Di Indonesia sendiri, para atlet voli putri terbilang memiliki postur yang ideal. Mereka memiliki tinggi yang melebihi rata-rata tinggi perempuan Indonesia. Tak ayal, postur tubuhnya itu membuat mereka dapat tampil apik di setiap pertandingannya.

Berikut adalah 7 pevoli super cantik Indonesia yang memiliki postur tinggi.

7. Shella Bernadetha





Atlet cantik dengan postur tinggi yang pertama adalah Shella Bernadetha. Shella merupakan pemain yang bermain untuk tim Bandung BJB Tandamata di Proliga. Diketahui, pemain berposisi sebagai middle blocker ini memiliki postur setinggi 177 cm.

6. Wilda Siti Nurfadillah





Berikutnya, ada rekan satu tim Shella Bernadetha, yakni Wilda Siti Nurfadilah yang juga memiliki postur tinggi. Atlet cantik ini memiliki postur tinggi 178 cm. Tak ayal, hal ini membuatnya dapat tampil apik hingga menjadi blocker terbaik di Proliga 2022 dan selalu menjadi andalan di Timnas Voli Putri Indonesia.

5. Ratri Wulandari





Berikutnya ada nama pemain dari tim Jakarta BNI di Proliga 2023, Ratri Wulandari. Pemain yang berposisi sebagai outside hitter ini memiliki postur setinggi 178 cm. Hal ini membuatnya dapat menjadi andalan bagi tim untuk mencetak poin. Tak ayal, dirinya cukup rutin dipanggil ke Timnas Voli Putri Indonesia.