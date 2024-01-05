Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Awal Mula Persahabatan Erat Valentino Rossi dengan Marco Simoncelli di MotoGP

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |22:03 WIB
Kisah Awal Mula Persahabatan Erat Valentino Rossi dengan Marco Simoncelli di MotoGP
Marco Simoncelli bersama Valentino Rossi. (Foto: Twitter Valentino Rossi)
KISAH awal mula persahabatan erat Valentino Rossi dan Marco Simoncelli di MotoGP menarik dikulik. Sebab, ini menjadi hal yang masih dikenang oleh ayah dari Super Sic -julukan Marco Simoncelli.

Bagi pencinta MotoGP sejati, tentu ingat dengan sosok Simoncelli. Ia adalah pembalap berbakat asal Italia yang terlihat dekat dengan Valentino Rossi. Saking dekatnya, Simoncelli dianggap sebagai calon penerus dari The Doctor -julukan Valentino Rossi.

Marco Simoncelli

Dalam banyak kesempatan, keduanya kerap kali terlihat berbincang bersama di dalam paddock ataupun setelah balapan. Tidak hanya itu, keduanya kerap berfoto bersama sebagai seorang sahabat dekat.

Ayah Marco Simoncelli, Paolo Simoncelli, mengungkapkan bahwa awal persahabatan anaknya dengan Rossi berawal di Cava, sebuah kota di Italia. Pada waktu itu, Marco Simoncelli datang ke Cava dan meminta untuk ikut latihan dengan Valentino Rossi.

Dari latihan bersama itulah, kemudian lahir hubungan persahabatan antara dua pembalap hebat asal Italia, Marco Simoncelli dan Valentino Rossi.

"Dengan Valentino Rossi, semua berawal di Cava. Marco (Simoncelli) datang ke Cava dan bertanya apakah ia bisa ikut latihan. Saya masih ingat betul," kata Paolo Simoncelli.

"Saat itu, Marco ingin mengubah gaya balapnya, meski menurut saya ia sudah lebih cepat satu hingga dua lap dari Rossi," sambungnya.

"Saya masih ingat pada hari pertama ia di Cava. Marco terlihat begitu frustrasi karena tak benar-benar kompetitif. Namun, setelah beberapa waktu, ia mengalami peningkatan,” jelas ayah Marco Simoncelli.

“Dalam beberapa kesempatan, ia menjadi lebih cepat, ya ia belajar dengan cepat. Dari pelatihan di Cava itulah, lahir persahabatannya dengan Vale," lanjutnya.

Sejak saat itu, hubungan Valentino Rossi dan Marco Simoncelli sangat dekat. Namun, hal ini hanya berlaku di luar lintasan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
