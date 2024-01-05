Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Haru Marco Simoncelli yang Diduga Selamatkan Nyawa Valentino Rossi di Sirkuit Red Bull Ring 2020

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |14:59 WIB
Kisah Haru Marco Simoncelli yang Diduga Selamatkan Nyawa Valentino Rossi di Sirkuit Red Bull Ring 2020
Marco Simoncelli dan Valentino Rossi (Foto: Crash.net)
A
A
A

KISAH haru Marco Simoncelli yang diduga selamatkan nyawa Valentino Rossi akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Peristiwa itu terjadi saat The Doctor nyaris terlibat insiden mengarikan Sirkuit Red Bull Ring pada 2020 lalu.

Sebuah insiden mengerikan terjadi di MotoGP Austria 2020. Dua pembalap yakni Johann Zarco dan Franco Morbidelli mengalami tabrakan hebat yang membuat salah satu motor dari mereka terbang dan mendarat di lintasan.

Ketika insiden terjadi, Rossi berada di urutan ketujuh atau berada dua posisi di depan Zarco dan Morbidelli. Rossi sedang dalam posisi melewati tikungan ketiga, di saat bersamaan motor Morbidelli dan Zarco kembali memasuki sirkuit.

Motor Morbidelli menghantam keras aspal sisi kanan The Doctor. Beruntung Valentino Rossi bisa selamat dari insiden tersebut.

Menurut pengamat MotoGP Carlo Pernat, Rossi terhindar dari maut karena diselamatkan oleh Marco Simoncelli. Seperti diketahui, keduanya merupakan sahabat dekat baik di dalam ataupun di luar lintasan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/38/3041799/4-pembalap-top-motogp-yang-pindah-negara-karena-menghindari-pajak-nomor-1-valentino-rossi-4vibhXt0zH.jpg
4 Pembalap Top MotoGP yang Pindah Negara karena Menghindari Pajak, Nomor 1 Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/38/3033852/kisah-valentino-rossi-yang-nyaris-pensiun-sebelum-tampil-di-motogp-kecelakaan-mobil-2kmQikQ2nz.jpg
Kisah Valentino Rossi yang Nyaris Pensiun Sebelum Tampil di MotoGP karena Kecelakaan Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/38/3032195/5-pembalap-yang-pernah-ribut-dengan-valentino-rossi-nomor-1-sampai-adu-jotos-SMlKrmrlxx.jpg
5 Pembalap yang Pernah Ribut dengan Valentino Rossi, Nomor 1 Sampai Adu Jotos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/38/2981240/kisah-valentino-rossi-yang-pernah-ngambek-dan-puasa-senyum-selama-empat-hari-karena-skandal-ini-Pi1mdYRX7W.jpg
Kisah Valentino Rossi yang Pernah Ngambek dan Puasa Senyum Selama Empat Hari karena Skandal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/38/2974518/siapa-pembalap-veteran-yang-sangat-dikagumi-valentino-rossi-ini-sosoknya-3D29GnoPdP.jpg
Siapa Pembalap Veteran yang Sangat Dikagumi Valentino Rossi? Ini Sosoknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/38/2957513/lebarkan-sayap-bisnis-valentino-rossi-bikin-perusahaan-agensi-vr46-g14lRr1gUx.jpg
Lebarkan Sayap Bisnis, Valentino Rossi Bikin Perusahaan Agensi VR46
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement