Kisah Haru Marco Simoncelli yang Diduga Selamatkan Nyawa Valentino Rossi di Sirkuit Red Bull Ring 2020

KISAH haru Marco Simoncelli yang diduga selamatkan nyawa Valentino Rossi akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Peristiwa itu terjadi saat The Doctor nyaris terlibat insiden mengarikan Sirkuit Red Bull Ring pada 2020 lalu.

Sebuah insiden mengerikan terjadi di MotoGP Austria 2020. Dua pembalap yakni Johann Zarco dan Franco Morbidelli mengalami tabrakan hebat yang membuat salah satu motor dari mereka terbang dan mendarat di lintasan.

Ketika insiden terjadi, Rossi berada di urutan ketujuh atau berada dua posisi di depan Zarco dan Morbidelli. Rossi sedang dalam posisi melewati tikungan ketiga, di saat bersamaan motor Morbidelli dan Zarco kembali memasuki sirkuit.

Motor Morbidelli menghantam keras aspal sisi kanan The Doctor. Beruntung Valentino Rossi bisa selamat dari insiden tersebut.

Menurut pengamat MotoGP Carlo Pernat, Rossi terhindar dari maut karena diselamatkan oleh Marco Simoncelli. Seperti diketahui, keduanya merupakan sahabat dekat baik di dalam ataupun di luar lintasan.