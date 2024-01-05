Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jelang F1 2024, Carlos Sainz Ketakutan Lihat Dominasi Max Verstappen: Dia Telah Mencapai 100 Persen!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |07:51 WIB
Jelang F1 2024, Carlos Sainz Ketakutan Lihat Dominasi Max Verstappen: Dia Telah Mencapai 100 Persen!
Carlos Sainz Jr dan Max Verstappen kala mentas di F1. (Foto: Reuters)
MARANELLO – Pembalap Scuderia Ferrari, Carlos Sainz Jr, ketakutan melihat dominasi Max Verstappen di pentas F1 dalam beberapa musim terakhir. Menurutnya, pembalap asal Belanda itu telah mencapai potensi 100 persen sehingga mampu mendominasi ajang F1.

Max Verstappen menjadi penguasa F1 dalam tiga musim beruntun, setelah mematahkan dominasi Lewis Hamilton. Pasalnya, pembalap berusia 26 tahun itu sukses menjadi juara F1 tiga musim beruntun dan membuat para pesaingnya mulai merasa khawatir.

Carlos Sainz Jr

Khusus F1 2023, Max Verstappen sukses menjadi juara dengan meraih 575 poin serta mendapat 19 kemenangan dan 21 podium. Bahkan, ia unggul 290 angka dari rekan setimnya di Red Bull Racing, Sergio Perez, yang menempati posisi kedua.

Sementara itu, Carlos Sainz Jr mengaku takut dengan dominasi yang ditunjukan Max Verstappen. Menurutnya, Max Verstappen sudah mencapai potensi 100 persen, sedangkan pembalap lainnya sedang mencoba untuk mencapai potensi tersebut.

“Mengenai dominasi Verstappen, menurut saya dia tidak perlu tampil 100 persen, dia hanya melakukannya saat diperlukan dan aspek itulah yang paling membuat saya takut,” ujar Carlos Sainz Jr, dikutip dari Total Motorsport, Jumat (5/1/2024).

“Max telah mencapai 100 persen padahal dia harus mencapai 100 persen," lanjutnya.

Halaman:
1 2
