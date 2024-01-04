Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pindah dari Yamaha ke Ducati di MotoGP 2024, Franco Morbidelli Diyakini Bisa Adaptasi Cepat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |01:17 WIB
Pindah dari Yamaha ke Ducati di MotoGP 2024, Franco Morbidelli Diyakini Bisa Adaptasi Cepat
Franco Morbidelli siap membela tim baru di MotoGP 2024. (Foto: Instagram/@luca_marini_97)
BOLOGNA – Kepala Tim Pramac Ducati, Gino Borsoi, optimis dengan kiprah Franco Morbidelli di MotoGP 2024. Meski baru pindah dari Yamaha ke Ducati, Franco Morbidelli diyakini bisa beradaptasi dengan cepat.

Selain kebangkitan Marc Marquez dengan Gresini Ducati, kebangkitan Morbidelli dengan Pramac Ducati menjadi salah satu yang ditunggu di MotoGP 2024. Pasalnya, dia benar-benar kehilangan performa terbaiknya selama dua musim lebih bersama Monster Energy Yamaha.

Franco Morbidelli

Morbidelli kesulitan untuk bersaing di posisi 10 besar dengan tim pabrikan Yamaha sejak dipromosikan dari tim satelit mereka pada September 2021. Dia kala itu ditunjuk menggantikan Maverick Vinales.

Satu-satunya performa terbaik Franco Morbidelli hanyalah saat finis di posisi keempat. Hal itu didapat pada MotoGP Argentina 2023.

Padahal, Morbidelli merupakan salah satu pembalap yang digadang-gadang bakal konsisten bersaing di papan atas. Dia bahkan dinilai merupakan calon juara MotoGP.

Pasalnya, pada musim 2020 yang dipersingkat akibat pandemi Covid-19, Franco Morbidelli berhasil menjadi runner-up. Dia berada di belakang sang juara, Joan Mir, meski masih berada di tim satelit, Petronas SRT Yamaha.

Dalam debutnya dengan Pramac Ducati dalam tes pascamusim 2023 di Valencia, Franky -sapaan Morbidelli- hanya mampu menduduki peringkat 16 dengan selisih 0,953 detik dari sang rider tercepat, Vinales dari Aprilia. Dia menjadi pembalap Ducati yang membukukan waktu paling lambat di antara tujuh rekan satu mereknya.

