Breaking News: Manny Pacquiao Konfirmasi Tantang Floyd Mayweather Jr di Duel Eksibisi!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |14:15 WIB
Breaking News: Manny Pacquiao Konfirmasi Tantang Floyd Mayweather Jr di Duel Eksibisi!
Manny Pacquiao mengonfirmasi akan menghadapi Floyd Mayweather Jr (Foto: Instagram/@mannypacquiao)
NEW YORK – Legenda tinju dunia, Manny Pacquiao, mengonfirmasi akan bertarung lagi melawan Floyd Mayweather Jr pada 2024. Pertarungan itu kemungkinan besar akan bertajuk eksibisi mengingat keduanya tidak lagi dalam usia yang matang.

Pertarungan ini akan menjadi nostalgia bagi para penggemar tinju dunia. Diketahui, keduanya pernah bertemu untuk memperebutkan titel kelas welter (WBA, WBC, dan WBO) pada 2015.

Floyd Mayweather Jr

Adu jotos itu bahkan diijuluki sebagai ‘pertarungan abad ini’ dalam dunia tinju. Mayweather yang saat itu masih berusia 38 tahun berhasil mengalahkan Pacquiao lewat unanimous decision 116-112, 116-112, dan 118-110 dalam 12 ronde.

Kini, Pacquiao siap bernostalgia untuk mengulang pertarungan besar itu. Petinju asal Filipina itu menyatakan siap rematch melawan Mayweather dalam sebuah pertarungan pada 2024.

“Saya berharap dapat bertemu Anda lagi di Jepang dalam pertarungan besar melawan umm…,” kata Pacquiao dikutip dari Pro Box TV, Senin (1/1/2024).

Telusuri berita Sport lainnya
