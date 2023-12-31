Kisah Legenda Tinju Filipina Manny Pacquiao, Tobat Berhenti Judi, Mabuk, hingga Main Wanita demi Agama

KISAH legenda tinju Filipina, Manny Pacquiao, yang tobat berhenti judi, mabuk, hingga main wanita, demi agama akan diulas dalam artikel ini. Pacquiao blak-blakan bercerita soal perjalanannya dalam bertobat ini.

Sosok Manny Pacquiao tentu saja sudah begitu tersohor di dunia tinju. Sebab, dia sudah mengukir prestasi yang begitu gemilang.

Pacman -julukan Manny Pacquiao- sudah berhasil meraih banyak sekali gelar juara, mulai dari WBC, WBO, IBO, WBA, dan masih banyak lagi lainnya. Dengan kesuksesan yang diraih, Pacquiao tentu saja bisa mengantongi pendapatan yang selangit.

Hal ini pun pernah membuat Pacquiao sempat terjerumus ke gemerlapnya dunia. Dia kerap bermain judi, mabuk, hingga main wanita.