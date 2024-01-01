Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Paham Alasan Marc Marquez Hijrah ke Ducati

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |21:03 WIB
Francesco Bagnaia Paham Alasan Marc Marquez Hijrah ke Ducati
Marc Marquez mengejar Francesco Bagnaia pada MotoGP Jepang 2023 (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

BOLOGNA - Francesco Bagnaia menilai alasan Marc Marquez bergabung ke Ducati Corse dengan memperkuat Gresini Racing karena ingin menang lagi. Menurutnya, The Baby Alien ingin mendapatkan motor terbaik untuk meraih kejayaan lagi.

Marquez akhirnya berpisah dengan Repsol Honda setelah kurang lebih 11 tahun bersama. Pembalap asal Spanyol itu memutuskan untuk merapat ke tim independen Gresini Racing yang menggunakan Ducati Desmosedici GP.

Marc Marquez menunggang motor Ducati Desmosedici GP23 di garasi Gresini Racing (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

Di sana, dia akan bertandem dengan adiknya Alex Marquez. The Baby Alien mengatakan alasan dirinya hengkang dari Repsol Honda adalah karena ingin mencari tantangan baru.

Namun, Bagnaia tidak berpikir demikian. Pecco menilai alasan utama Marquez bergabung dengan Ducati lantaran ingin membuka peluang juara lagi.

“Saya pikir banyak alasan yang bisa dilakukan, tapi pada akhirnya Marc hanya mencoba untuk mendapatkan motor terbaik untuk mencoba menang lagi,” kata Bagnaia dilansir dari Tuttomotoriweb, Senin (1/1/2024).

Keputusan Marquez memang datang saat Ducati sedang jaya-jayanya. Tim asal Italia itu berhasil membawa Bagnaia memenangkan gelar juara dunia dalam dua musim terakhir.

Halaman:
1 2
