Singgung Marc Marquez, Francesco Bagnaia Klaim Ogah Dikontrak Jangka Panjang oleh Ducati

BOLOGNA - Francesco Bagnaia menegaskan tidak mau menandatangani kontrak jangka panjang bersama Ducati Lenovo. Juara dunia MotoGP 2023 itu lalu menyinggung kontrak jangka panjang antara Marc Marquez dengan Honda Racing Corporation (HRC).

Bagnaia saat ini bisa dibilang sebagai pembalap nomor satu milik Ducati Corse. Pembalap berusia 26 tahun itu berhasil membawa timnya berjaya dalam dua musim terakhir dengan dua gelar juara dunia MotoGP.

Meski demikian, CEO Ducati, Claudio Domenicali enggan memberikan kontrak panjang untuk Bagnaia. Sang pembalap dibiarkan mengalir dan berkembang bersama pabrikan asal Italia itu.

Tak disangka, Bagnaia setuju dengan pendapat Domenicali. Dia menegaskan tidak akan menerima tawaran kontrak jangka panjang termasuk dari Ducati!

“Anda benar, saya sendiri tidak mau menandatangani, saya ingin didorong. Kami melihat bagaimana hal itu terjadi pada (Marc) Marquez, yang telah menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi empat tahun dengan Honda,” kata Bagnaia dilansir dari Tuttomotoriweb, Senin (1/1/2024).

“Saya pikir hal terbaik adalah memikirkan kontrak dua tahun untuk selalu melakukan yang terbaik. Dengan ini, kecintaan saya pada Ducati tetap ada dan akan tetap ada. Dan menurutku itu saling menguntungkan,” sambung pria asal Italia itu.