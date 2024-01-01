Advertisement
MOTOGP

Raih Kemenangan Perdana di MotoGP Buat Johann Zarco Makin Percaya Diri: Bukti Saya Salah Satu Pembalap Bagus!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |15:01 WIB
Raih Kemenangan Perdana di MotoGP Buat Johann Zarco Makin Percaya Diri: Bukti Saya Salah Satu Pembalap Bagus!
Johann Zarco kala balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP asal Prancis, Johann Zarco, membicarakan kesuksesannya meraih kemenangan perdana di MotoGP pada musim 2023. Dia mengatakan bahwa kemenangan itu sangat berarti karena meningkatkan kepercayaan dirinya untuk bersaing di MotoGP.

Bagi Zarco, kemenangan tersebut jadi bukti juga bahwa dirinya merupakan salah satu pembalap bagus di MotoGP. Tak ayal, dia pantas terus bertahan di sana.

Johann Zarco

“Ini melambangkan bahwa saya salah satu yang bagus di kategori ini. Bukannya saya meragukannya, saya tahu dia salah satu yang bagus, tapi itu tidak terwujud,” ujar Zarco, dikutip dari Motosan, Senin (1/1/2024).

“Saat Anda benar-benar mendedikasikan diri pada olahraga, Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa tidak masalah jika Anda tidak menang, itu tidak membuat performa Anda menjadi kurang bagus,” lanjutnya.

