Cerita Johann Zarco yang Akhirnya Raih Kemenangan Pertama di MotoGP Usai 7 Tahun Balapan

JOHANN Zarco bercerita soal pencapaian manisnya pada MotoGP 2023. Sukses meraih kemenangan pertamanya di MotoGP usai 7 tahun berkarier di kelas premier ini, Zarco tentu saja girang bukan main.

Bahkan, secara umum, Zarco menilai musimnya di MotoGP 2023 berjalan sangat bagus. Meskipun, dia tak menampik bahwa di awal-awal merasa harus bekerja ekstra lantaran beradaptasi dengan format baru, yakni sprint race.

Tetapi, pada akhirnya Zarco bisa beradaptasi dengan format baru itu. Terbukti, dia bisa mendapat banyak poin. Di akhir musim, pembalap asal Prancis itu pun menempati posisi kelima di klasemen akhir pembalap.

“Ini merupakan musim yang hebat, dengan banyak perubahan. Hanya dengan itu (sprint race), ada penyesuaian awal,” ujar Zarco, dikutip dari Motosan, Minggu (31/12/2023).

“Kalau kita lihat dari angka-angkanya, saya akhirnya meraih podium tertinggi, kemenangan ini. Saya juga tembus top 5 yang bagus di klasemen akhir. Ini sebenarnya sudah pernah saya raih pada 2021, tapi bagus untuk mengulanginya,” lanjutnya.