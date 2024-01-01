Jelang MotoGP 2024, Enea Bastianini Ungkap Kekurangan Motor Ducati

Enea Bastianini yakin bakal bangkit bersama Ducati di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)

ENEA Bastianini mengungkapkan kekuarangan motor Ducati jelang menghadapi MotoGP 2024. Rider asal Italia itu mengaku motor Desmosedici masih ada kekuarangan dari seri pengereman.

Meski demikian, Bastianini melihat tidak ada yang berubah. Kejanggalan ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan alot rider asal Italia itu.

"Perasaan saya berasal dari rem mesin. Tetapi kami telah mengganti rem mesin berkali-kali dan tidak ada yang berubah," ujarnya, dipetik dari Crash.

Bastianini merasakan mesin motor Ducati 2023 sedikit mengalami perbedaan. Kebanyakan sisa detail motornya sangat mirip dengan musim sebelumnya.

Meski demikian, para insinyur timnya lebih senang Bastianini menggunakan motor tersebut. Sejauh ini Bastianini masih mencari tahu apa yang janggal dengan motornya tersebut.

“Bagi saya, mesin [2023] yang sedikit berbeda. Sisa motornya benar-benar mirip dengan tahun lalu. Tapi para insinyur mengatakan mereka lebih suka saya (menggunakan) yang ini," lanjutnya.