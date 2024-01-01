Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP 2024, Enea Bastianini Ungkap Kekurangan Motor Ducati

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |02:30 WIB
Jelang MotoGP 2024, Enea Bastianini Ungkap Kekurangan Motor Ducati
Enea Bastianini yakin bakal bangkit bersama Ducati di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

ENEA Bastianini mengungkapkan kekuarangan motor Ducati jelang menghadapi MotoGP 2024. Rider asal Italia itu mengaku motor Desmosedici masih ada kekuarangan dari seri pengereman.

Meski demikian, Bastianini melihat tidak ada yang berubah. Kejanggalan ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan alot rider asal Italia itu.

"Perasaan saya berasal dari rem mesin. Tetapi kami telah mengganti rem mesin berkali-kali dan tidak ada yang berubah," ujarnya, dipetik dari Crash.

Bastianini merasakan mesin motor Ducati 2023 sedikit mengalami perbedaan. Kebanyakan sisa detail motornya sangat mirip dengan musim sebelumnya.

Meski demikian, para insinyur timnya lebih senang Bastianini menggunakan motor tersebut. Sejauh ini Bastianini masih mencari tahu apa yang janggal dengan motornya tersebut.

“Bagi saya, mesin [2023] yang sedikit berbeda. Sisa motornya benar-benar mirip dengan tahun lalu. Tapi para insinyur mengatakan mereka lebih suka saya (menggunakan) yang ini," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement