HOME SPORTS MOTOGP

Benarkah Enea Bastianini Berniat Cabut dari Ducati Usai Marc Marquez ke Tim Gresini?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |22:13 WIB
Benarkah Enea Bastianini Berniat Cabut dari Ducati Usai Marc Marquez ke Tim Gresini?
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

BENARKAH Enea Bastianini berniat cabut dari Ducati Lenovo usai Marc Marquez ke tim Gresini Racing? Pembalap berjuluk La Bestia itu mengalami hasil yang mengecewakan selama membalap untuk pabrikan Ducati itu dengan hanya finis di posisi ke-15 pada klasemen akhir MotoGP 2023.

Bastianini mengalami penurunan performa gara-gara cedera di bahu pada balapan pertama di MotoGP Portugal 2023 dan kemudian cedera di pergelangan kaki. Cedera ganda ini sangat merugikan bagi rider asal Italia itu karena memaksanya harus absen selama beberapa seri.

Enea Bastianini

Bahkan, Bastianini sempat terancam kehilangan tempatnya di Ducati Lenovo pada 2024 dan dipindahkan ke tim satelit Pramac Racing musim depan. Hal itu mungkin saja terjadi jika Jorge Martin yang membalap untuk Pramac Racing menjuarai MotoGP 2023.

Namun pada akhirnya, pihak Borgo Panigale sudah memastikan bahwa mereka tidak melanggar kontrak sehingga tetap mempertahankan Bastianini pada MotoGP 2024. Mereka enggan kehilangan rider 25 tahun itu yang tampil apik musim lalu dengan menempati peringkat ketiga MotoGP 2022.

Halaman:
1 2
